Трамп об Иране: Всю страну можно уничтожить за ночь, это может произойти завтра
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран к тому времени не разблокирует Ормузский пролив.
Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Угрозы Трампа
"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра", - сказал Трамп.
Трамп также заявил, что Вашингтон получил от Ирана ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
Переговоры
"Они ее сделали. Они сейчас ведут переговоры, и это очень значительный шаг. Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.
"Это значительное предложение. И это важный шаг. Оно недостаточно хорошее, но это очень значимый шаг", - продолжил Трамп, но в детали не вдавался.
В то же время, по утверждениям Трампа, благодаря ударам по Ирану в стране уже дважды сменилось политическое руководство, а новые лидеры страны гораздо больше настроены на переговоры, чем их предшественники.
Ультиматум Трампа
Президент США подтвердил, что установил для Ирана срок - 20:00 вторника по времени Восточного побережья США - чтобы согласиться на предлагаемое им соглашение.
Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, примет участие в личной встрече для переговоров о прекращении войны с Ираном.
В то же время он подтвердил, что спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также в настоящее время ведут переговоры со странами-посредниками по вопросу войны с Ираном.
"Они полностью едины, и все ведут переговоры вместе", - сказал Трамп.
Знищити всю країну? Чистой води фашизм.
Издание https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-latest-news-updates-2026/card/b-2-bombers-dropped-massive-bunker-buster-bombs-on-iran-military-compound-upHN3ufP5nU117KSmRbx The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что в минувшие выходные американские бомбардировщики B-2 нанесли удар по подземному комплексу "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.
По сведениям издания, для атаки были применены бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator массой 30 тысяч фунтов (примерно 13,5 тонн) каждая - это самые мощные американские противобункерные авиабомбы.
Как утверждает WSJ, комплекс был уничтожен, ликвидированы несколько членов КСИР.
Первым об этом ударе сообщил телеканал Fox News. Позже эти сведения подтвердил The Wall Street Journal. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео удара и заявил, что в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных.
Знищувати цивільну інфраструктуру цілої країни, прирікаючи мирне населення на поневіряння, спрагу і голод? І все через те, що сотня-друга іранських вояків КВІР обстрілюють судна в Ормузькій протоці, блокуючи судноплавство?
Та на це ніякі військові США не підуть. Бо знають, що це - воєнний злочин без строку давності, за який після Тромба настане відповідальність.
Тож, після спливу строку ультиматуму очільник США знову щось ляпне на кшталт: "через два-три тижні".