Трамп об Иране: Всю страну можно уничтожить за ночь, это может произойти завтра

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран к тому времени не разблокирует Ормузский пролив.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Угрозы Трампа

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что Вашингтон получил от Ирана ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры

"Они ее сделали. Они сейчас ведут переговоры, и это очень значительный шаг. Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.

"Это значительное предложение. И это важный шаг. Оно недостаточно хорошее, но это очень значимый шаг", - продолжил Трамп, но в детали не вдавался.

В то же время, по утверждениям Трампа, благодаря ударам по Ирану в стране уже дважды сменилось политическое руководство, а новые лидеры страны гораздо больше настроены на переговоры, чем их предшественники.

Ультиматум Трампа

Президент США подтвердил, что установил для Ирана срок - 20:00 вторника по времени Восточного побережья США - чтобы согласиться на предлагаемое им соглашение.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, примет участие в личной встрече для переговоров о прекращении войны с Ираном.

В то же время он подтвердил, что спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также в настоящее время ведут переговоры со странами-посредниками по вопросу войны с Ираном.

"Они полностью едины, и все ведут переговоры вместе", - сказал Трамп.

