Трамп об Иране: Всю страну можно уничтожить за ночь, это может произойти завтра

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Иран в ночь со вторника на среду, если Тегеран к тому времени не разблокирует Ормузский пролив.

Об этом он заявил во время выступления в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Угрозы Трампа

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить завтра", - сказал Трамп.

Трамп также заявил, что Вашингтон получил от Ирана ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Переговоры

"Они ее сделали. Они сейчас ведут переговоры, и это очень значительный шаг. Посмотрим, что будет", - сказал Трамп журналистам.

"Это значительное предложение. И это важный шаг. Оно недостаточно хорошее, но это очень значимый шаг", - продолжил Трамп, но в детали не вдавался.

В то же время, по утверждениям Трампа, благодаря ударам по Ирану в стране уже дважды сменилось политическое руководство, а новые лидеры страны гораздо больше настроены на переговоры, чем их предшественники.

Ультиматум Трампа

Президент США подтвердил, что установил для Ирана срок - 20:00 вторника по времени Восточного побережья США - чтобы согласиться на предлагаемое им соглашение.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп также заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, примет участие в личной встрече для переговоров о прекращении войны с Ираном.

В то же время он подтвердил, что спецпосланцы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер также в настоящее время ведут переговоры со странами-посредниками по вопросу войны с Ираном.

"Они полностью едины, и все ведут переговоры вместе", - сказал Трамп.

Придурок.
Клоун рудий
ЗА ТРИ ДНІ!
Знищити всю країну? Чистой води фашизм.
Ну так! Навіщо відкладати на завтра те, що треба було зробити ще вчора? Щоб що? Щоб Вітьков із зятьковим встигли прибарахлитися на фейкових перемовинах? Чим довше буде тягнутися ця стуація, тим у глибшу дупу зануриться світ. А вирішення іншого, ніж тотальне бомбардувпння і наземна операція все одно нема.
"Гавкаюча собака кусаться боїться... " (бо не здатна)
Класика, як в анекдоті про напис на воротях: - "У дворі зла собака!"
Допис жартівника: - "Але без зубів"
Нижче допис: - "Але засмоктує до смерті"
ТАКОтизм )))
Берег Ормузької протоки. Чути крики розлючених аятол, ревiння ЄС, а також iншi звуки, iздаваємиє різною світовою сволотою. Входить Донні, вдягнутий в гарний діловий пінжак і кепку MAGA. Донні красиво зашморгнутий модним галстухом. Він грізний, рудуватий і пацаватий. В руках у нього дрючок для гольфу.

Донні. Як *********** писділити мені. Чи може *********? Писділити чи *******? ******** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та «Томагавками» *******, аж поки за буями в очах не потемніє? Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться імпічміньєт з своєю усмішкою хижой. Ціна на нафту, індекс Доу-Джонс, Сенат їбучий й конгресмени всраті, на виборах провал, політмогила... На ній брудна Меланія вонюча та купка нобелевок, а під нею лежить той фраєр, що любив посратись. Такіє варіанти **** я в рот і в носа.
Донні харка у море і його дрючком *********.
© Митець (але це не точно)
"В горячей войне мы победим Иран за три дня... что там его побеждаь - это ж Иран..."
Методичка из одна бочка написалъ
Останє китайське попередження - коли будуть і надалі дуркувати - вженемо їх в кам"яний вік - Трамп
трампобісрався
дуже показовим є абсолютна тиша з боку ООН і інших "гуманітаріїв" на підкормці. і не тільки в даному випадку а й в нашій ситуації. Більше пекла!...
Дональ, ну ви зрозуміли
Кожний висір цієї істоти свідчить лише про безпорадність та програш. Прикро, що найбільшу демократичну державу очолює психічно неврівноважений жлоб
Хвороба у рудого діда прогресує, бо раніше це було 24 години, а тепер вже за одну ніч. Треба хворому подвоїти порцію пігулок
Шкода американців..А те що Іран отримає по повній то хай не скиглить..Він з путіним Адольфом Україну знищує вже 5-й рік.. не шкода і репутації цього анкоріджського тангопляса.. він хам і пахан табірний...недороблений..епштейнівський збочинець
Давай Трамп. Іранський народ з нетерпінням чекає "довгоочікуваних бомбардувань".
Хто дав ідіоту пульт від США? Де санітари?
Це вже яка країна після Гренландії ?
Чергова маячня рудого недоумка ,ось що значить обрати президентом нарциса шахрая в якого понад усе гроші і жодної моралі ,привів світ до енергетичної кризи ,за ними послідують гуманітарна ,продовольча єдиний хто аплодує це рашиський терорист. А можна було прорахувати наслідки ,можна було підтримати іранський народ який повстав проти аятол після чого були вбиті десятки тисяч протестувальників. Можна було припинити цю так звану операцію після вбивства хомейні і його сімї ,але послухався ще одного "стратега" нітаняху ,ось і створив цей недоумок світову кризу.
***** також так казав...за трі дня.
Ну все, піпєц кошенятку, більше какати не буде. І сміх і гріх, чудить без баяна.
WSJ: США нанесли удар по комплексу КСИР в Иране сверхтяжелыми противобункерными бомбами



Издание https://www.wsj.com/livecoverage/iran-war-latest-news-updates-2026/card/b-2-bombers-dropped-massive-bunker-buster-bombs-on-iran-military-compound-upHN3ufP5nU117KSmRbx The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что в минувшие выходные американские бомбардировщики B-2 нанесли удар по подземному комплексу "Корпуса стражей исламской революции" в Иране.

По сведениям издания, для атаки были применены бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator массой 30 тысяч фунтов (примерно 13,5 тонн) каждая - это самые мощные американские противобункерные авиабомбы.

Как утверждает WSJ, комплекс был уничтожен, ликвидированы несколько членов КСИР.

Первым об этом ударе сообщил телеканал Fox News. Позже эти сведения подтвердил The Wall Street Journal. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео удара и заявил, что в результате атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных иранских военных.
Давай действуй,хватит болтать,эти персидские шайтаны,друзья путина и краснопузых китаез,должны в полной мере ощутить мощь американского оружия.
Блеф чистої води
Знищувати цивільну інфраструктуру цілої країни, прирікаючи мирне населення на поневіряння, спрагу і голод? І все через те, що сотня-друга іранських вояків КВІР обстрілюють судна в Ормузькій протоці, блокуючи судноплавство?
Та на це ніякі військові США не підуть. Бо знають, що це - воєнний злочин без строку давності, за який після Тромба настане відповідальність.
Тож, після спливу строку ультиматуму очільник США знову щось ляпне на кшталт: "через два-три тижні".
Рудий довбень Трампидро вже звик, що бормолеї регулярно, перед всим світом витирають свій прутень об свиняче рило старого пирдуна Донні.
Мері Енн Трамп (мати цього клоуна) свого часу чітко визнала,що Донні- ідіот.
