Трамп про Іран: Всю країну можна знищити за ніч, це може статися завтра
Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Сполучені Штати можуть повністю знищити Іран у ніч із вівторка на середу, якщо Тегеран до того часу не розблокує Ормузьку протоку.
Про це він заявив під час виступу у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Погрози Трампа
Всю країну можна знищити за одну ніч, і ця ніч може статися завтра", - сказав Трамп.
Трамп також заявив, що Вашингтон отримав від Ірану відповідь на американські пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.
Перемовини
"Вони її зробили. Вони ведуть наразі переговори, і це дуже значний крок. Ми подивимося, що станеться", - сказав Трамп журналістам.
"Це значна пропозиція. І це важливий крок. Вона недостатньо хороша, але це дуже значущий крок", - продовжив Трамп, але в деталі не вдавався.
Водночас, за твердженнями Трампа, завдяки ударам по Ірану в країні вже двічі змінилося політичне керівництво, а нові лідери країни набагато більше налаштовані на переговори, ніж їхні попередники.
Ультиматум Трампа
Президент США підтвердив, що встановив для Ірану термін - 20:00 вівторка за часом Східного узбережжя США, - щоб погодитися на пропоновану ним угоду.
Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп також заявив, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, імовірно, братиме участь в особистій зустрічі для переговорів щодо закінчення війни з Іраном.
Водночас він підтвердив, що спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер також наразі ведуть переговори з країнами-посередниками з питання війни з Іраном.
"Вони повністю єдині, і всі ведуть переговори разом", - сказав Трамп.
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