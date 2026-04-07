РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14238 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
2 758 45

Трамп снова пригрозил Ирану: Целой цивилизации может не стать этой ночью. Вероятно, так и будет

Трамп угрожает Ирану

США уже сегодня ночью могут нанести мощнейшие удары по Ирану.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Новая угроза Трампа

"Целая цивилизация может исчезнуть уже этой ночью - и ее никогда не удастся возродить. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - пишет он.

Трамп о переговорах 

Впрочем, американский лидер в очередной раз допустил возможность разрешения ситуации путем переговоров.

Читайте также: Хаменеи в тяжелом состоянии и не может управлять Ираном, - The Times of Israel

"Теперь, когда у нас полная и окончательная смена режима, где будут преобладать другие - более разумные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то по-настоящему революционно прекрасное. КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем уже этой ночью - в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет шантажа, коррупции и смертей, в конце концов, могут закончиться. Боже, благослови великий народ Ирана!", - написал Трамп.

Что предшествовало?

  • Ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.

Читайте также: В ООН "обеспокоены" угрозами США разбомбить Иран

Автор: 

Иран (2699) Трамп Дональд (7907)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Боже, наскільки воно жалюгідне ...
Голосували американці, а стидно мені ..
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
Весь мир в труху
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
Згідно міжнародного права.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
Стидно тобі має бути за буратінку, а трумп просто цинічна відбита стара гнида!
показать весь комментарий
07.04.2026 15:30 Ответить
ганьба Америки !

хто воно таке проти 2 500 літньої цивілізації?
шаху відбулось грандіозне святкування ювілею Персії в Персеполісі, на якому були присутні лідери всіх держав.

показать весь комментарий
07.04.2026 15:56 Ответить
Війна може знищити все.

@ (https://x.com/i/status/2041207649887240619 відео)
"Іран погрожує знищити штучний інтелект та зруйнувати гігантський дата-центр Stargate в Абу-Дабі

Це один із найбільших у світі проєктів у сфері ШІ вартістю 30 мільярдів доларів. У ньому беруть участь OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco, SoftBank та місцева компанія G42."
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
І знищить. І нафтовидобуток знищить.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:26 Ответить
То можно відновити буде, а Іран тоді вже нарядчи...
показать весь комментарий
07.04.2026 15:32 Ответить
А що вони зроблять Ірану? Ще ракет накидають? По нас вже пятий рік ракети летять. Якби ракетами можна було знищити країну то нас би вже не існувало.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:42 Ответить
Перше у нас є ще ЗРК і тепер уже винищувачі, в Ірані уже ЗРК знищені є тільки ручні комплекси, друге американська авіація уже свобідно літає над територією і скидає каби.

Подивився щоб ви говорили якби орки могли КАБ1000 свобідно кинути на любе велике місто, щоб у нас залишилось.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:50 Ответить
що зробили США В'єтнаму чи совок Афганістану ?

показать весь комментарий
07.04.2026 15:59 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2026 15:24 Ответить
Завтра ціни на нафту злетять у космос.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:25 Ответить
..Трамп в наварі
показать весь комментарий
07.04.2026 15:26 Ответить
Саме для цього все й робиться!
показать весь комментарий
07.04.2026 15:38 Ответить
Ще і другу ху....лу допомог
показать весь комментарий
07.04.2026 15:39 Ответить
Та досить вже пи₴діти, деменція ходяча.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:28 Ответить
Походу памперс поміняли на новий...
Він коли у сохому памперсі, завжди такий "рішучий", "сміливий" і "грізний" шо п*здец...
А потім памперс протікає - сморід, жижа вонюча на ляшках і починається - "ми відьом пірігавори, ми уже пабіділі, можна плавать папратокє, пізфорева, доні-пусічка"...
показать весь комментарий
07.04.2026 15:31 Ответить
Москалям так ,ти ,дИбіле.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:31 Ответить
Хватит балаболить,действуй,все друзья путина имеют право быть уничтоженными.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:31 Ответить
Мабуть ти москаль, якщо бажаєш всіх знищити
показать весь комментарий
07.04.2026 15:37 Ответить
Размышления идиота меня не интересуют,иди нах.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:20 Ответить
"...Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі..."

имеет в виду ЯО ?
показать весь комментарий
07.04.2026 15:32 Ответить
1. "Боже, благослови великий народ Ірану!"
2. "Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити."

Хоча в принципі тут все традиційно. Святкують же американці День подяки, погеноцидивши корінних американців.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:34 Ответить
Він вже став злочинцем, є два виходи суд, або до психічного закладу
показать весь комментарий
07.04.2026 15:35 Ответить
От хочу подивитись, як Трамп -- претендент №1 на Нобелівську премію миру -- буде знищувати "цілу цивілізацію"
Блефує. Як його друг і взірець *****.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:35 Ответить
+ Та своїм нащадкам він залишить дуууже непогану колекцію мільйонів доларів на рахунках в банках.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:06 Ответить
Що, ядеркою?
Нє, то хватить валяти дурня.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:40 Ответить
П$дофіл Краснов хоче допомогти протестувальникам вбивши самих протестувальників. Все як робить його кремлівський куратор в Україні "зачищаючи рузкоязічних".

Цікаво син шаха Реза Пехлеві засунув язик в задницю і мовчить дивлячись як П$дофіл Краснов збирається знищити його країну і народ.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:41 Ответить
А що йому? В разі чого прийде на американських багнетах і керуватиме народом. Точно як і багато інших таких самих. Аби до корита. Хтось при американцях годується, хтось при європейцях, хтось за рахунок нафти, хтось за рахунок іншого органічного ресурсу, тут вже хто як прилаштується. А народ хай хоч і майже весь переб'ють, аби було ким правити.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:06 Ответить
В тебе логічна нестиковка. Якщо педофіл Краснов як і обіцяв знищить країну і народ то небуде вже ким "керувати на американських багнетах". Можливо заселення іншими народами як це роблять російські фашисти на окупованих територіях України. Але це буде вже інший народ і країна.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:17 Ответить
....звичайні люди в чому винні? Ти такий же кончений як путін!!!
показать весь комментарий
07.04.2026 15:42 Ответить
"Звичайні люди" як і "звичайні росіяни" також винні. Але знищити цілий народ як це обіцяє п$дофіл Краснов це вже перебор. Явно має на увазі ядерку. Після такого всі захочуть мати ядерку якщо прикладу України було недостатньо.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:52 Ответить
Так що - ми на порозі неймовірних полій?
показать весь комментарий
07.04.2026 15:48 Ответить
Попкорном запаслися? Може стати в нагоді!
Та скоріш за все -- ні.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:09 Ответить
Я "традиціоналіст"... Тому не їм попкорну - лузаю гарбузове насіння... Правда, хочу спробувать ацтекську страву - проварені, з перцем і сіллю, кукурудзяні зерна... Товариш казав - під пиво, непогано йдуть...
показать весь комментарий
07.04.2026 16:19 Ответить
Сильна людина не балаболить про шашликі на первомай, а завдає удару. Щоденна істеріка Трумпа, як у нашого ежевечернего стендапера.
показать весь комментарий
07.04.2026 15:49 Ответить
Колись біполярну хворобу назвуть його іменем
показать весь комментарий
07.04.2026 15:55 Ответить
Трамп знищує приятеля хуьла - коментаторам тут це не подобається. Кацапи! - подумав я
показать весь комментарий
07.04.2026 15:56 Ответить
П$дофіл Краснов шавка хьула. Топиш за п$дофіла?
показать весь комментарий
07.04.2026 16:00 Ответить
Очередной момент истины. Уже которы по счету. Или это он так на бирже играет? К вечеру цены на нефть **** вверх. Потом такой, ну дади ещё 48 часов. Цены на бирже **** вниз )
показать весь комментарий
07.04.2026 16:05 Ответить
На фото до статті -- мордяка імбецила. Добряче прожареного у солярії.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:08 Ответить
Лікаря!
Терміново!
показать весь комментарий
07.04.2026 16:13 Ответить
Гавкіт цього собаки гірший за його укус.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:13 Ответить
цілої цивілізації не стане. А може краще прибрати двох дебілів - куйла і тампона?
показать весь комментарий
07.04.2026 16:15 Ответить
У Штатах завдяки Трампу цивілізація вже тазиком накрилася.
показать весь комментарий
07.04.2026 16:18 Ответить
 
 