Трамп снова пригрозил Ирану: Целой цивилизации может не стать этой ночью. Вероятно, так и будет
США уже сегодня ночью могут нанести мощнейшие удары по Ирану.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.
Новая угроза Трампа
"Целая цивилизация может исчезнуть уже этой ночью - и ее никогда не удастся возродить. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - пишет он.
Трамп о переговорах
Впрочем, американский лидер в очередной раз допустил возможность разрешения ситуации путем переговоров.
"Теперь, когда у нас полная и окончательная смена режима, где будут преобладать другие - более разумные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то по-настоящему революционно прекрасное. КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем уже этой ночью - в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет шантажа, коррупции и смертей, в конце концов, могут закончиться. Боже, благослови великий народ Ирана!", - написал Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Голосували американці, а стидно мені ..
хто воно таке проти 2 500 літньої цивілізації?
шаху відбулось грандіозне святкування ювілею Персії в Персеполісі, на якому були присутні лідери всіх держав.
"Іран погрожує знищити штучний інтелект та зруйнувати гігантський дата-центр Stargate в Абу-Дабі
Це один із найбільших у світі проєктів у сфері ШІ вартістю 30 мільярдів доларів. У ньому беруть участь OpenAI, Oracle, NVIDIA, Cisco, SoftBank та місцева компанія G42."
Подивився щоб ви говорили якби орки могли КАБ1000 свобідно кинути на любе велике місто, щоб у нас залишилось.
Він коли у сохому памперсі, завжди такий "рішучий", "сміливий" і "грізний" шо п*здец...
А потім памперс протікає - сморід, жижа вонюча на ляшках і починається - "ми відьом пірігавори, ми уже пабіділі, можна плавать папратокє, пізфорева, доні-пусічка"...
имеет в виду ЯО ?
2. "Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити."
Хоча в принципі тут все традиційно. Святкують же американці День подяки, погеноцидивши корінних американців.
Блефує. Як його друг і взірець *****.
Нє, то хватить валяти дурня.
Цікаво син шаха Реза Пехлеві засунув язик в задницю і мовчить дивлячись як П$дофіл Краснов збирається знищити його країну і народ.
Та скоріш за все -- ні.
Терміново!