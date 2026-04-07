Трамп снова пригрозил Ирану: Целой цивилизации может не стать этой ночью. Вероятно, так и будет

США уже сегодня ночью могут нанести мощнейшие удары по Ирану.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети truthsocial, сообщает Цензор.НЕТ.

Новая угроза Трампа

"Целая цивилизация может исчезнуть уже этой ночью - и ее никогда не удастся возродить. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет", - пишет он.

Трамп о переговорах

Впрочем, американский лидер в очередной раз допустил возможность разрешения ситуации путем переговоров.

"Теперь, когда у нас полная и окончательная смена режима, где будут преобладать другие - более разумные и менее радикализированные умы, возможно, произойдет что-то по-настоящему революционно прекрасное. КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем уже этой ночью - в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира. 47 лет шантажа, коррупции и смертей, в конце концов, могут закончиться. Боже, благослови великий народ Ирана!", - написал Трамп.

Что предшествовало?

Ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.

