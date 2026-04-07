Трамп знову пригрозив Ірану: Цілої цивілізації може не стати цієї ночі. Ймовірно, так і буде

США вже цієї ночі можуть завдати найпотужніших ударів по Ірану.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Нова погроза Трампа

"Цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде", - пише він.

Трамп про перемовини

Втім, американський лідер вкотре допустив можливість вирішення ситуації шляхом переговорів.

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"Тепер, коли маємо повну і остаточну зміну режиму, де переважатимуть інші - розумніші та менш радикалізовані уми, можливо, станеться щось по-справжньому революційно прекрасне. ХТО ЗНАЄ? Ми дізнаємося вже цієї ночі - в один із найважливіших моментів довгої й складної історії світу. 47 років шантажу, корупції та смертей, зрештою, можуть завершитися. Боже, благослови великий народ Ірану!" - написав Трамп.

Що передувало?

Раніше Трамп зазначав, що весь Іран можна знищити за ніч і це може статися вже завтра.

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