Пакистан закликав США відкласти дедлайн для Ірану на два тижні: Трамп думає, Ізраїль посилює ППО

Прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням продовжити встановлений для Ірану термін на два тижні, щоб дати шанс дипломатії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Шарифа на його X-сторінці.

Глава пакистанського уряду зазначив, що дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання конфлікту на Близькому Сході поступово просуваються і можуть дати відчутні результати найближчим часом.

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Пакистан закликає до двотижневого продовження переговорів

Ісламабад також звернувся до Тегерана із закликом відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі та запропонував двотижневе припинення вогню всіма сторонами конфлікту.

"Пакистан, зі свого боку, щиро закликає іранських братів відкрити Ормузьку протоку на відповідний двотижневий період як жест доброї волі. Ми також закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватися режиму припинення вогню всюди протягом двох тижнів, щоб надати дипломатії можливість досягти остаточного завершення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні", - написав Шахбаз Шариф.

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Іран підтримує ініціативу Пакистану щодо припинення вогню

Своєю чергою високопоставлений іранський чиновник підтвердив Reuters, що Тегеран підтримує пропозицію Пакистану про двотижневе припинення вогню.

Це рішення створює умови для дипломатичних переговорів і може стати першим кроком до стабілізації регіону.

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США розглядають відстрочку дедлайну для переговорів

Білий дім повідомив, що Дональд Трамп розглядає пропозицію Ісламабада щодо відстрочки дедлайну на два тижні.

Президент США зазначив, що переговори з Іраном йдуть "повним ходом" і що подробиці пакистанської ініціативи йому передадуть найближчим часом.

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Ізраїль готується до можливого посилення обстрілів

Готуються до ескалації і в Ізраїлі. У рамках оцінки ситуації та підготовки до закінчення терміну дії ультиматуму Трампа, у найближчі години можливе посилення обстрілів, повідомляє ЦАХАЛ, який цитує ізраїльське Радіо Наарія.

Військові закликають громадян дотримуватися заходів безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями щодо ескалації конфлікту.

Раніше повідомлялося, що Іран припинив прямі переговори зі Сполученими Штатами після заяви президента Дональда Трампа про можливу загибель "цілої цивілізації" цієї ночі.

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