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Новини Відео США Ракетна атака Удар Ізраїлю по Ірану
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Кадри атаки США та Ізраїлю по іранському острову Харк. ВIДЕО

США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована ключова інфраструктура для експорту нафти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на острові пролунало кілька потужних вибухів.

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Зазначається, що іранські ЗМІ повідомили про вибухи внаслідок ізраїльського удару.

Журналіст "Перської служби Бі-бі-сі" Фарзад Сейфікаран також написав про потужні вибухи на острові.

Іран відреагував на атаку погрозами на адресу США. "Якщо США перетнуть червоні лінії, відповідь вийде за межі регіону", - заявили в КСІР, цитує агенство Mehr.

Відомо, що острів Харк розташований у Перській затоці та є основним центром експорту нафти Ірану, через який проходить більшість поставок, зокрема до Китаю.

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Читайте також: В Ірані молодь закликають стати "живим щитом" біля електростанцій на тлі погроз США, – CNN

Автор: 

Ізраїль (1999) Іран (3591) нафта (6675) ракети (4502) США (26923) атака (1812)
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Топ коментарі
+8
Потім, трамп , заявить що він переміг і звалить, а в регіоні почнеться Велика ісламська революція (з подачі расії) і єврейцям буде скрутно! Потім, нетаньяха візьме палку, "настромить на неї діда" і піде гуляти, в обнімку з путіним...
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07.04.2026 21:53 Відповісти
+8
Даже больше. Это и Усть-Луга, и Приморск, и Новороссийск и даже дальневосточный порт Козьмино. В Иране есть несколько крупных объектов - разбомбив которые можно отправить страну в каменный век - это и Харк, и по сути единственный порт Бендер-Аббас, через который идет практически вся торговля не нефтью, и газовые месторождения в Южном Парсе, которые обеспечивают добычу газа для работы ТЭС, и нефтеперерабатывающие заводы. В общем в этом плане Иран очень уязвим, и они не бегают до сих пор с топорами и луками только потому что коалиция не хочет сильно уж создавать неприятности обычным людям, расчитывая что они как то смогут сменить власть в стране.
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07.04.2026 22:36 Відповісти
+6
Тут я вже нічого не розумію(Казали же,що острів то клондайк,і що його захоплять американці щоб ним орудувати.Рудий покидьок по прикладу ***** надумав все там перетворити в Авдіївку.і потім що?
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07.04.2026 21:43 Відповісти

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