Кадри атаки США та Ізраїлю по іранському острову Харк. ВIДЕО
США та Ізраїль завдали кількох ударів по іранському острову Харк, де розташована ключова інфраструктура для експорту нафти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на острові пролунало кілька потужних вибухів.
Зазначається, що іранські ЗМІ повідомили про вибухи внаслідок ізраїльського удару.
Журналіст "Перської служби Бі-бі-сі" Фарзад Сейфікаран також написав про потужні вибухи на острові.
Іран відреагував на атаку погрозами на адресу США. "Якщо США перетнуть червоні лінії, відповідь вийде за межі регіону", - заявили в КСІР, цитує агенство Mehr.
Відомо, що острів Харк розташований у Перській затоці та є основним центром експорту нафти Ірану, через який проходить більшість поставок, зокрема до Китаю.
Топ коментарі
+8 Evgen Karpenko
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+8 Dmitry Begemotovich
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+6 Igor Grytselyak
показати весь коментар07.04.2026 21:43 Відповісти Посилання
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