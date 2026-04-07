Кадры атаки США и Израиля по иранскому острову Харк. ВИДЕО

США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена ключевая инфраструктура для экспорта нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на острове прогремело несколько мощных взрывов.

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Отмечается, что иранские СМИ сообщили о взрывах в результате израильского удара.

Журналист "Персидской службы Би-би-си" Фарзад Сейфикаран также написал о мощных взрывах на острове.

Иран отреагировал на атаку угрозами в адрес США. "Если США пересекут красные линии, ответ выйдет за пределы региона", — заявили в КСИР, цитирует агентство Mehr.

Известно, что остров Харк расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта нефти Ирана, через который проходит большинство поставок, в частности в Китай.

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