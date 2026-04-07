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Новости Видео США Ракетная атака Удар Израиля по Ирану
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Кадры атаки США и Израиля по иранскому острову Харк. ВИДЕО

США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена ключевая инфраструктура для экспорта нефти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на острове прогремело несколько мощных взрывов.

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Отмечается, что иранские СМИ сообщили о взрывах в результате израильского удара.

Журналист "Персидской службы Би-би-си" Фарзад Сейфикаран также написал о мощных взрывах на острове.

Иран отреагировал на атаку угрозами в адрес США. "Если США пересекут красные линии, ответ выйдет за пределы региона", — заявили в КСИР, цитирует агентство Mehr.

Известно, что остров Харк расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта нефти Ирана, через который проходит большинство поставок, в частности в Китай.

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Израиль (2255) Иран (3044) нефть (2250) ракеты (4042) США (29686) атака (1746)
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Топ комментарии
+8
Потім, трамп , заявить що він переміг і звалить, а в регіоні почнеться Велика ісламська революція (з подачі расії) і єврейцям буде скрутно! Потім, нетаньяха візьме палку, "настромить на неї діда" і піде гуляти, в обнімку з путіним...
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07.04.2026 21:53 Ответить
+8
Даже больше. Это и Усть-Луга, и Приморск, и Новороссийск и даже дальневосточный порт Козьмино. В Иране есть несколько крупных объектов - разбомбив которые можно отправить страну в каменный век - это и Харк, и по сути единственный порт Бендер-Аббас, через который идет практически вся торговля не нефтью, и газовые месторождения в Южном Парсе, которые обеспечивают добычу газа для работы ТЭС, и нефтеперерабатывающие заводы. В общем в этом плане Иран очень уязвим, и они не бегают до сих пор с топорами и луками только потому что коалиция не хочет сильно уж создавать неприятности обычным людям, расчитывая что они как то смогут сменить власть в стране.
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07.04.2026 22:36 Ответить
+6
Тут я вже нічого не розумію(Казали же,що острів то клондайк,і що його захоплять американці щоб ним орудувати.Рудий покидьок по прикладу ***** надумав все там перетворити в Авдіївку.і потім що?
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07.04.2026 21:43 Ответить

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