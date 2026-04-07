В Иране молодежь призывают стать "живым щитом" возле электростанций на фоне угроз США, – CNN
В Иране власти призвали молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций на фоне обострения ситуации с США.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Что известно
Инициатором кампании стал заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими.
Он опубликовал обращение в соцсетях с призывом к молодежи, художникам, спортсменам и общественным деятелям присоединиться к акции.
"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов присоединиться к национальной кампании", - написал он.
Суть инициативы
По замыслу властей, в определенное время – во вторник в 14:00 – граждане должны собраться возле электростанций по всей стране.
Таким образом иранцы должны продемонстрировать, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением.
Эта инициатива появилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударами по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.
Что предшествовало
СМИ отмечают, что Иран имеет историю нарушений международного гуманитарного права, в частности привлечения детей к военным действиям.
По данным правозащитной организации Amnesty International, в конце марта Корпус стражей исламской революции обращался к гражданам, в частности подросткам от 12 лет, с призывами присоединяться к "добровольным" действиям, связанным с безопасностью и патрулированием.
Это вызывает беспокойство относительно возможного использования гражданского населения в качестве инструмента защиты стратегических объектов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В Ірані молодь ЗАКЛИКАЄ стати "живим щитом" біля електростанцій на тлі погроз США
В век ИИ такие манипуляции ... Мы воюем с народом России, а не с Путиным. Так и в Иране, там очень много людей поддерживают государственный режим, особенно во время войны.
Не то, что бы я за Иран, но просто так тупо бехать.
Чи то все теж ШІ?
а те що москалі луплять іранськими Шахедами по нашим електростанціям ці підори военним злочином не вважають ?
Агресори-терористи діють однаково.
- А нас за що?
У січні 2021 року до парламенту Ірану було внесено законопроєкт, який зобов'язує уряд вживати конкретних заходів для «знищення Ізраїлю протягом 20 років»
Лівацький куколдізм у всій блювотний красі.