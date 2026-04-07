В Иране молодежь призывают стать "живым щитом" возле электростанций на фоне угроз США, – CNN

В Иране власти призвали молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций на фоне обострения ситуации с США.

Об этом сообщает CNN.

Что известно

Инициатором кампании стал заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими.

Он опубликовал обращение в соцсетях с призывом к молодежи, художникам, спортсменам и общественным деятелям присоединиться к акции.

"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов присоединиться к национальной кампании", - написал он.

Суть инициативы

По замыслу властей, в определенное время – во вторник в 14:00 – граждане должны собраться возле электростанций по всей стране.

Таким образом иранцы должны продемонстрировать, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением.

Эта инициатива появилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударами по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Что предшествовало

СМИ отмечают, что Иран имеет историю нарушений международного гуманитарного права, в частности привлечения детей к военным действиям.

По данным правозащитной организации Amnesty International, в конце марта Корпус стражей исламской революции обращался к гражданам, в частности подросткам от 12 лет, с призывами присоединяться к "добровольным" действиям, связанным с безопасностью и патрулированием.

Это вызывает беспокойство относительно возможного использования гражданского населения в качестве инструмента защиты стратегических объектов.

