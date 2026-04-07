Новости Трамп угрожает Ирану
2 119 39

В Иране молодежь призывают стать "живым щитом" возле электростанций на фоне угроз США, – CNN

Власти Ирана будут защищать энергетические объекты "живым щитом"

В Иране власти призвали молодежь создать "живую цепь" вокруг электростанций на фоне обострения ситуации с США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Что известно

Инициатором кампании стал заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими.

Он опубликовал обращение в соцсетях с призывом к молодежи, художникам, спортсменам и общественным деятелям присоединиться к акции.

"Я приглашаю всех молодых, культурных и художественных деятелей, спортсменов и чемпионов присоединиться к национальной кампании", - написал он.

Суть инициативы

По замыслу властей, в определенное время – во вторник в 14:00 – граждане должны собраться возле электростанций по всей стране.

Таким образом иранцы должны продемонстрировать, что атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением.

Эта инициатива появилась после заявлений президента США Дональда Трампа, который пригрозил ударами по инфраструктуре Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Что предшествовало

СМИ отмечают, что Иран имеет историю нарушений международного гуманитарного права, в частности привлечения детей к военным действиям.

По данным правозащитной организации Amnesty International, в конце марта Корпус стражей исламской революции обращался к гражданам, в частности подросткам от 12 лет, с призывами присоединяться к "добровольным" действиям, связанным с безопасностью и патрулированием.

Это вызывает беспокойство относительно возможного использования гражданского населения в качестве инструмента защиты стратегических объектов.

Хай аятоли стануть живим щитом а не молдь 😱
07.04.2026 11:54 Ответить
Серед аятол дурних нема.
07.04.2026 11:56 Ответить
З огляду на те що американці і ізраїльтяни як раз по аятолам б'ють і вже багатьох вбили, то аятоли то таки поганенький "живий щит" 🤔
07.04.2026 12:02 Ответить
Іде повторення ситуації у війні між Іраком та Іраном. Тоді аятолли посилали підлітків та юнаків, з "поясами шахіда", під іракські танки...
07.04.2026 12:10 Ответить
на росії не закликають.
Середній вік персоналу підприємства в СЕЗ "Алабуга", де збирають "гєрані" - 25 років
07.04.2026 11:57 Ответить
Цікаво, якщо іранці не бережуть своїх дітей, то чому їх дітей повинні берегти американці?
07.04.2026 11:57 Ответить
Сподіваються на реакцію ООНи? Даремно. Досить згадати "реакцію" (її відсутність) цих куколдів на бомбардування Маріуполя кацапськими виродками.
07.04.2026 12:15 Ответить
Тому що американці - не аятоли.
Ті звикли, що мусульмани є покірними волі Аллаха, і тому від його імені їх можна мати як завгодно.
А хто не згодний, для тих є кулемети.
07.04.2026 13:09 Ответить
Ну так американці і не прикривають свої електростанції дітьми..
07.04.2026 13:12 Ответить
Аятоли розраховують, що гуманні американці будуть більш цінувати життя іранських дітей, ніж іранські аятоли.
07.04.2026 13:14 Ответить
Лучше бы той молодёжи взять и перевешать всех долбаных фанатиков которые ими управляют.
07.04.2026 11:59 Ответить
А щодо України?
07.04.2026 12:04 Ответить
Украина понад усе !!!
07.04.2026 12:06 Ответить
Дивно, а чого не аятоли зі своїми фанатиками із КВІР? Потрапили б одразу до гурії...
07.04.2026 12:00 Ответить
Аятоли потім розстрвляють,ще тисяч 50 ,коли взнають,що не пішли за їх закликом.
07.04.2026 13:08 Ответить
Аятол на небі ждуть гурії - чого б їм не збігтися до електростанцій
07.04.2026 12:02 Ответить
Як зебіли навколо Санича💩
07.04.2026 12:02 Ответить
В Ірані молодь закликають стати "живим щитом" біля електростанцій на тлі погроз США
В Ірані молодь ЗАКЛИКАЄ стати "живим щитом" біля електростанцій на тлі погроз США

В век ИИ такие манипуляции ... Мы воюем с народом России, а не с Путиным. Так и в Иране, там очень много людей поддерживают государственный режим, особенно во время войны.

Не то, что бы я за Иран, но просто так тупо бехать.
07.04.2026 12:05 Ответить
"Всєнародную поддєржку рєжима" ми бачили вже у середині січня цього року.
Чи то все теж ШІ?
07.04.2026 13:10 Ответить
а те що москалі луплять іранськими Шахедами по нашим електростанціям ці підори военним злочином не вважають ?
а те що москалі луплять іранськими Шахедами по нашим електростанціям ці підори военним злочином не вважають ?
07.04.2026 12:07 Ответить
гето другоє. Це як гопніку можна робити з вами все що завгодно а вам у відповідь бити і принижувати гопніка ніззя бо ви повинні бути розумніші. Нас же ще з дитсадка чи з школи вчать такої покірності
07.04.2026 12:21 Ответить
А самі аятоли в цей час поглибше в бункери поховалися або в прокляту Європу чи сша пересиджують. Тобто режим один в один як і рашисти.
07.04.2026 12:07 Ответить
Діти аятол та ксір в шайтанській гейропі..наберіть в гуглі як живуть їхні діти
07.04.2026 12:17 Ответить
Потрібно над іраном розкидати листівки з фотографіями і цифрами як розкошують личинки верхівки іранського режиму на Заході, поки аятоли призивають іранський народ стати мучениками і захистити собою золото іранського режиму
07.04.2026 12:26 Ответить
Не тільки в гейропі, а й в гейамериці
07.04.2026 12:56 Ответить
Толкова ідея для захисту х*йловських НПЗ, йому сподобається...
07.04.2026 12:15 Ответить
Коли шахеди відправляли кацапам щоб бомбити українські електростанції по серед зими тут би Трампу задати питання і заткнути рота всім посіпакам вісі зла які допомагали атакувати Україну
07.04.2026 12:18 Ответить
"Мьі будєм стоять за дєтьмі і жєнщінамі…"
Агресори-терористи діють однаково.
07.04.2026 12:20 Ответить
То-то так, самому мiнiстру, гуртом з iншими мiнiстрами, замiсть дiточок, слабо* самим взятися за руки, колом. Фiндерiнь-мен якийсь, та й годi. Бiльше нi на що не годен.
07.04.2026 12:32 Ответить
CNN як завжди готує виправдання жертв агресії. Типу іранці самі у всьому винні.
07.04.2026 12:24 Ответить
- А якщо вони нас?
- А нас за що?

У січні 2021 року до парламенту Ірану було внесено законопроєкт, який зобов'язує уряд вживати конкретних заходів для «знищення Ізраїлю протягом 20 років»
07.04.2026 12:39 Ответить
А тим часом місцеві дебіли на цензорі пишуть про то як Ісран нагибає США.
07.04.2026 12:26 Ответить
Классический прием. Изобразить жертву жестоким зверем.
07.04.2026 12:38 Ответить
Тіпа аятоли не жорстокі, тіпа вони не розстрілюють власних громадян з кулеметів, тіпа вони не вішають опозицію на кранах посеред вулиці, тіпа не забивають жінок камінням.

Лівацький куколдізм у всій блювотний красі.
07.04.2026 12:41 Ответить
О... То коли вже пуцькін здогадається мамів з калясками поселити навколо військових баз?
07.04.2026 12:46 Ответить
Дон грозився колись наших полонених розмістити в Чечні на об'єктах.
07.04.2026 13:09 Ответить
Та розслабтеся... Це ж тако-трамп. В останню мить перенесе дедлайн на 2 тижні або взагалі скаже, що пожартував.
07.04.2026 12:53 Ответить
Мені якось пох на іран, його дітей і їхні електростанції, правильно Трамп робить, тільки щоб не відмовився від свого задуму
07.04.2026 13:00 Ответить
🤦‍♂️ це за Кораном? «Захищайте молоддю електростанції»? Як можна нести таку тупість і називати себе «лідерами»?
07.04.2026 13:02 Ответить
 
 