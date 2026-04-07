В Ірані молодь закликають стати "живим щитом" біля електростанцій на тлі погроз США, – CNN
В Ірані влада закликала молодь створити "живий ланцюг" навколо електростанцій на тлі загострення ситуації з США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Що відомо
Ініціатором кампанії став заступник міністра у справах молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі.
Він опублікував звернення у соцмережах із закликом до молоді, митців, спортсменів і громадських діячів долучитися до акції.
"Я запрошую всіх молодих, культурних та мистецьких діячів, спортсменів та чемпіонів до національної кампанії", – написав він.
Суть ініціативи
За задумом влади, у визначений час – у вівторок о 14:00 – громадяни мають зібратися біля електростанцій по всій країні.
Таким чином іранці мають продемонструвати, що атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.
Ця ініціатива з’явилася після заяв президента США Дональда Трампа, який пригрозив ударами по інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.
Що передувало
Медіа зазначають, що Іран має історію порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема залучення дітей до військових дій.
За даними правозахисної організації Amnesty International, наприкінці березня Корпус вартових ісламської революції звертався до громадян, зокрема підлітків від 12 років, із закликами долучатися до "добровільних" дій, пов’язаних із безпекою та патрулюванням.
Це викликає занепокоєння щодо можливого використання цивільного населення як інструменту захисту стратегічних об’єктів.
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