У ЄС не коментують заяву Трампа про знищення "цілої цивілізації"

Європейський Союз проігнорував погрози Дональда Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану, а дипломати та офіційні особи дали зрозуміти, що не сприймають висловлювання президента США буквально.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Не хочемо обговорювати гіпотетичні сценарії

Так, у ЄС заявили, що "не коментуватимуть" нові погрози Трампа на адресу Ірану. Речник Європейської служби зовнішніх справ також відмовився від коментарів.

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б. Сьогодні у мене немає відчуття, що хтось у Брюсселі сприймає цей конкретний допис інакше, ніж ми сприймали інші", – сказав один з європейських посадовців.

Ще один дипломат ЄС, який також бере участь у формуванні європейської політики щодо Трампа та війни з Іраном, зазначив: "Наразі ми не хочемо обговорювати гіпотетичні сценарії".

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити".

Також раніше Трамп зазначав, що весь Іран можна знищити за ніч і це може статися вже завтра.

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