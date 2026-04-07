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Новини Операція США проти Ірану
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У ЄС не коментують заяву Трампа про знищення "цілої цивілізації"

Євросоюз про заяву Трампа

Європейський Союз проігнорував погрози Дональда Трампа знищити "всю цивілізацію" Ірану, а дипломати та офіційні особи дали зрозуміти, що не сприймають висловлювання президента США буквально.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Не хочемо обговорювати гіпотетичні сценарії

Так, у ЄС заявили, що "не коментуватимуть" нові погрози Трампа на адресу Ірану. Речник Європейської служби зовнішніх справ також відмовився від коментарів.

"Чесно кажучи, якби ми реагували щоразу, коли хтось публікує щось обурливе в інтернеті, це було б єдиним, чим ми займалися б. Сьогодні у мене немає відчуття, що хтось у Брюсселі сприймає цей конкретний допис інакше, ніж ми сприймали інші", – сказав один з європейських посадовців.

Ще один дипломат ЄС, який також бере участь у формуванні європейської політики щодо Трампа та війни з Іраном, зазначив: "Наразі ми не хочемо обговорювати гіпотетичні сценарії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чи можливий ядерний удар по Ірану? Білий дім відповів

Що передувало?

Також читайте: Іран припинив прямі переговори зі США після заяви Трампа про "знищення цілої цивілізації", - WSJ

Автор: 

Іран (3591) Євросоюз (15385) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+7
"Якщо сам не розумієш, що робиш, то твій ворог також цього не розуміє"

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07.04.2026 21:15 Відповісти
+7
Спійманий придуркуватим дідом кураж межує з шизофренією, коментувати це можуть хіба що психіатри
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07.04.2026 21:27 Відповісти
+6
Після венесуельської цивілізації він зібрався перську знищити,потім кубинську,і можливо панамську))На даному етапі від канадської та гренланської цивілізацій він відмовився)))
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07.04.2026 21:31 Відповісти

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