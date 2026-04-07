В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

Европейский Союз проигнорировал угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и официальные лица дали понять, что не воспринимают высказывания президента США буквально.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Не хотим обсуждать гипотетические сценарии

Так, в ЕС заявили, что "не будут комментировать" новые угрозы Трампа в адрес Ирана. Пресс-секретарь Европейской службы внешних дел также отказался от комментариев.

"Честно говоря, если бы мы реагировали каждый раз, когда кто-то публикует что-то возмутительное в интернете, это было бы единственным, чем мы занимались бы. Сегодня у меня нет ощущения, что кто-то в Брюсселе воспринимает этот конкретный пост иначе, чем мы воспринимали другие", – сказал один из европейских чиновников.

Еще один дипломат ЕС, который также участвует в формировании европейской политики в отношении Трампа и войны с Ираном, отметил: "Сейчас мы не хотим обсуждать гипотетические сценарии".

Что предшествовало?

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "целой цивилизации может не стать уже этой ночью — и ее никогда не удастся возродить".

Также ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.

