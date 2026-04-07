В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

Евросоюз о заявлении Трампа

Европейский Союз проигнорировал угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и официальные лица дали понять, что не воспринимают высказывания президента США буквально.

Об этом пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Не хотим обсуждать гипотетические сценарии

Так, в ЕС заявили, что "не будут комментировать" новые угрозы Трампа в адрес Ирана. Пресс-секретарь Европейской службы внешних дел также отказался от комментариев.

"Честно говоря, если бы мы реагировали каждый раз, когда кто-то публикует что-то возмутительное в интернете, это было бы единственным, чем мы занимались бы. Сегодня у меня нет ощущения, что кто-то в Брюсселе воспринимает этот конкретный пост иначе, чем мы воспринимали другие", – сказал один из европейских чиновников.

Еще один дипломат ЕС, который также участвует в формировании европейской политики в отношении Трампа и войны с Ираном, отметил: "Сейчас мы не хотим обсуждать гипотетические сценарии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возможен ли ядерный удар по Ирану? Белый дом ответил

Что предшествовало?

Читайте также: Иран прекратил прямые переговоры с США после заявления Трампа об "уничтожении целой цивилизации", – WSJ

Спійманий придуркуватим дідом кураж межує з шизофренією, коментувати це можуть хіба що психіатри
07.04.2026
"Якщо сам не розумієш, що робиш, то твій ворог також цього не розуміє"

07.04.2026
У ЄС не коментують крики з дурки.
07.04.2026
В Ірана є якась окрема цивілізація? ) Якшо **бати ішаків - то цивілізація, то і в Дагестані з Чечнею така сама цивілізація
07.04.2026
Конфузій намбер два ))
07.04.2026
Так а хєрлі психічно хворого коментувати. Дать йому сєльодкі та хай сидить якийсь час задоволений.
07.04.2026
просто цікаво, в який моиент медіа перестануть переповідати і коментувати маячню?
07.04.2026
Коли припинять існувати.
07.04.2026
no chance
07.04.2026
Після венесуельської цивілізації він зібрався перську знищити,потім кубинську,і можливо панамську))На даному етапі від канадської та гренланської цивілізацій він відмовився)))
07.04.2026
Цікаво - а що про це думають республіканці, а також Конгрес?
07.04.2026
В Катрікадзе тільки що Курт Волкер про це казав)Типу ,трампона адміністрація не слухає експертів)
07.04.2026
Надіюся - у американців створено запобіжні заходи, на випадок божевілля придурка при владі, щоб заблокувать йому доступ до "ядерної кнопки"...
07.04.2026
А що іранцям можна зробити ядерною бомбою?Я розумію ізраїльтяни : шпіони купили місцевих,всі точки здали і ці під шумок виключення цивілізації американцями ,чисто по списку знищують все що хатіш.
07.04.2026
d j
07.04.2026
А шо тут коментувати - Їб*нько...
07.04.2026
 
 