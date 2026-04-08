Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие

Ормузский пролив будет открыт

Иран подтвердил информацию о достижении двухнедельного перемирия с Соединенными Штатами и заявил, что на данный момент Ормузский пролив будет открыт.

Об этом заявил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ.

Ответ Ирана

Как отметил в своем посте Арагчи, перемирие стало возможным благодаря посредничеству пакистанской стороны.

Он отметил, что в ответ на обращение премьер-министра Пакистана о прекращении боевых действий, инициативу США о переговорах на основе их 15-пунктного мирного плана, а также заявление Дональда Трампа о готовности рассматривать 10-пунктное предложение Ирана как основу для диалога, Тегеран соглашается на прекращение огня и открытие пролива.

Условие для открытия Ормузского пролива

В то же время министр отметил, что работа пролива будет осуществляться при определенном условии.

"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - пояснил Аббас Арагчи.

Что предшествовало?

  • Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
  • Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
  • Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Топ комментарии
+15
На замітку нашому керівництву - ПЕРЕГОВОРИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. А не так, як це було у нас. Йдуть переговори, москалі просуваються на фронті, мирні люди гинуть, а Київ переживає найважчу зиму, яку не переживав без переговорів.
08.04.2026 06:55 Ответить
+14
Аятоли хочуть брати плату за прохід протокою. Я думаю, що цей мудило Чубчик на це погодиться з радістю. Бо близькосхідна нафта подорожчає і він зможе продавати американську і венесуельську теж дорожче. І своєму шефу #уйлу догодить.
08.04.2026 06:28 Ответить
+10
Це вже прекрасна "перемога" найкращего за всі часи президента сша? Чи вона наступить в той день та час коли сша почнуть виплачувати рушникам репарації?
08.04.2026 06:38 Ответить
Рудий старий поц
08.04.2026 06:16 Ответить
і тут патужні., с..ка. коли ви вже передохнете
08.04.2026 06:20 Ответить
Зараз руда потвора буде всьому світу розповідати що зупинив чергову хз яку війну.
08.04.2026 06:26 Ответить
Писдил
08.04.2026 06:27 Ответить
Аятоли хочуть брати плату за прохід протокою. Я думаю, що цей мудило Чубчик на це погодиться з радістю. Бо близькосхідна нафта подорожчає і він зможе продавати американську і венесуельську теж дорожче. І своєму шефу #уйлу догодить.
08.04.2026 06:28 Ответить
йому до виборів треба в сша ціну знизити.
08.04.2026 06:30 Ответить
Штатівська нафта у Штатах вартуватиме менше принаймні на вартість перевалки і транспортування. А вартість палива на заправках можна відіграти акцизами і податками.
08.04.2026 06:50 Ответить
в сша нафта торгується за ринковою ціною, це не срср
08.04.2026 07:19 Ответить
до війни Іран не брав участі "у забезпеченні" проходу через протоку, а тепер буде "забезпечувати", чергова "перемога" Донні, це звісно "якщо атаки на Іран будуть припинені", та чуття підказує, що рудий мріє якнайшвидше ушитися з цього регіону, будемо дивитись
08.04.2026 06:34 Ответить
Престарілий гопник
08.04.2026 06:38 Ответить
Це вже прекрасна "перемога" найкращего за всі часи президента сша? Чи вона наступить в той день та час коли сша почнуть виплачувати рушникам репарації?
08.04.2026 06:38 Ответить
А Адольф Второй, він же Ботексная Моль, Великоднього перемир'я не хоче. Чого це збожеволіле порушує заповіді Божі?
08.04.2026 06:47 Ответить
Що Трамп, що іранці - повітряні дутиші. Перднули обидва.
08.04.2026 06:48 Ответить
Дав терористичному режиму почуття перемоги та укріпив владу аятол. У сухому залишку ганебна поразка США. Практично капітуляція перед терористичним світоглядом...Зараз почнуться внутрішні репресії в Ірані з новою силою на цьому фоні...Хізбала та Хамаз - святкують також...Через 2 тижні - підписання капітуляції та контрибуції....
08.04.2026 06:53 Ответить
ЧЕРГОВА(!) ГАНЕБНА поразка, про яку я тут писав зразу після початку операції а справжні українці, які давно живуть в Штатах (і уже трампінізувалися) розказували мені щось про їхню перемогу.
08.04.2026 07:15 Ответить
Нема там і не буде ніяк капітуляцій і контрибуцій.
08.04.2026 07:55 Ответить
Капітуляція вже є.
08.04.2026 08:50 Ответить
Нема.
08.04.2026 08:52 Ответить
На замітку нашому керівництву - ПЕРЕГОВОРИ ПОЧИНАЮТЬСЯ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. А не так, як це було у нас. Йдуть переговори, москалі просуваються на фронті, мирні люди гинуть, а Київ переживає найважчу зиму, яку не переживав без переговорів.
08.04.2026 06:55 Ответить
От якраз з 2015-го до 2019-го ми просувались де могли.
08.04.2026 08:39 Ответить
То ти Трампу розкажи, який спочатку теж хотів припинення вогню, але потім пристав на умови пуйла. Ну, а Україну поставили перед фактом. Якби Україна не так сильно залежала від США, то можна було б оспорювати таку постановку питання. Хоча, Україна і так багато раз заявляла, що спочатку потрібно припинення вогню.
08.04.2026 08:21 Ответить
А припинення вогню в Ірані сталося якось само по собі, без переговорів?
08.04.2026 08:22 Ответить
Звичайно, за посередництва Пакистану йшли непрямі переговори, але першою умовою є припинення вогню - далі починаються прямі переговори про все інше.
08.04.2026 08:40 Ответить
Де ви таке ідіотство почули? Преговори США з Іраном теж відбувалися протягом всього часу війни. Та і взагалі, так майже завжди відбувається.
08.04.2026 08:23 Ответить
Непрямі переговори йшли, але припинення вогню - це перша умова для ведення подальших перемовин. А у нас припинення вогню немає, проте вони говорять про чисельність армії, про виведення, або невиведення військ. Якого біса? Якщо немає припинення вогню - немає про що говорити.
08.04.2026 08:43 Ответить
Нікуя не зрозуміло, але дуже цікаво😵‍💫
08.04.2026 07:03 Ответить
08.04.2026 07:05 Ответить
даже люди с рушныком на голове понимают, что война до последнего иранца и развала экономики - это путь в никуда.
почему понимают? потому что на протяжении сотен-тысяч лет персами правили персы. есть понимание, что своих людей надо беречь
08.04.2026 07:07 Ответить
Люди з рушником на голові вчора виводили своїх діточок в якості живого щита перекривати мости і електростанції - це про їх якесь там, нібито, розуміння чогось там.
А другий момент тут в тому що проти них воює демократична держава чий народ не хоче довгої і затяжної війни і чия думка прямо впливає на рішення їх лідера.
Тож твої порівняння до *****
08.04.2026 08:07 Ответить
Й не кажіть, а дененерати кацапи - нашваберні раби х7йла ніяк не второпаю що війна то смерть та розруха а не красива картинка з ТВ.
08.04.2026 08:53 Ответить
Ну зараз буде сами цікаве.
Погодятся чи ні американці на контроль протоки Ірану с можливістю податку на прохід спільно з Китаєм наприклад, чи навіть не контроль, а то про що сенатори в США та й не тільки вже давно кажуть-це перехід розрахунку в Перській затоці операцій з нафтою/газом від долара на юань. Як глобальна мета.

Може бути що навіть як перша фаза це розрахунок в юанях-за прохід через Ормуз. Кротче в них зараз багато викликів. А ще по планам з Сі зустріч скоро...
08.04.2026 07:10 Ответить
Хотів взяти Іран на понт, але щось не залагодилося.
08.04.2026 07:27 Ответить
Рудий г*ндон має надію добазаритись з бармалеями, щоб удвох знімати плати за прохід, неінакше...))
08.04.2026 07:35 Ответить
Я в це повірю коли побачу не зниження а падіння, саме стрімке падіння (як був стремкий взліт), цін на пальне на АЗС.
08.04.2026 07:36 Ответить
Аха-ха-ха!!!!!!!!

❗️❗️Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash

▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️ Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.
08.04.2026 07:43 Ответить
Ти ще скажи що заявам Захаровій чи Коношенкову можна вірити. Іран який ****** всю ці кампанію і ******* далі. Просто народу потрібно показувати хоч якісь перемоги і досягнення. Так само як кацапи брехали, - ми знищили всю авіацію України 6 раз"
08.04.2026 07:59 Ответить
Ну побачиш, що вони після 2 тижнів напідписують. І ось тоді поговоримо. І про перемоху, і про "зміну режиму", і про ядерку. Про все.
08.04.2026 08:01 Ответить
Нічого максималічтичного вони не попілпрсують. Тому що умови Ірану в принципі неможливі.
08.04.2026 08:07 Ответить
Просто почекай. Ти, м'яко кажучи, будеш здивований...
08.04.2026 08:09 Ответить
До речі, що не буде ніякого апокаліпсису я писав у своєму коментарі

Це ж барига. Спочатку лякає, а потім відповзає. Як з тарифами. Так і тут буде...
08.04.2026 08:12 Ответить
Две недели на насмешки аятолл над Америкой,ее президентом,ее армией,и ее демократией,на такое мог дать согласие только идиот.
08.04.2026 07:59 Ответить
Тільки такий ідіот як трамп міг затіяти цю аванюру не думаючи про наслідки ,а вони хахливі світ накрила енергетична криза ,єдиного кого влаштовує цей хаос це рашиського терориста і його імперію зла.
08.04.2026 08:39 Ответить
Так а що там з ураном про який вже забули, із за нього починали війну, а зараз не ?
08.04.2026 09:09 Ответить
Цього треба було й чекати. Трамп погодиться на всі умови, бо він не знає як вийти з цієї халепи.
08.04.2026 09:10 Ответить
 
 