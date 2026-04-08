Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие
Иран подтвердил информацию о достижении двухнедельного перемирия с Соединенными Штатами и заявил, что на данный момент Ормузский пролив будет открыт.
Об этом заявил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ Ирана
Как отметил в своем посте Арагчи, перемирие стало возможным благодаря посредничеству пакистанской стороны.
Он отметил, что в ответ на обращение премьер-министра Пакистана о прекращении боевых действий, инициативу США о переговорах на основе их 15-пунктного мирного плана, а также заявление Дональда Трампа о готовности рассматривать 10-пунктное предложение Ирана как основу для диалога, Тегеран соглашается на прекращение огня и открытие пролива.
Условие для открытия Ормузского пролива
В то же время министр отметил, что работа пролива будет осуществляться при определенном условии.
"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - пояснил Аббас Арагчи.
Что предшествовало?
- Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии
- Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.
- Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
почему понимают? потому что на протяжении сотен-тысяч лет персами правили персы. есть понимание, что своих людей надо беречь
А другий момент тут в тому що проти них воює демократична держава чий народ не хоче довгої і затяжної війни і чия думка прямо впливає на рішення їх лідера.
Тож твої порівняння до *****
Погодятся чи ні американці на контроль протоки Ірану с можливістю податку на прохід спільно з Китаєм наприклад, чи навіть не контроль, а то про що сенатори в США та й не тільки вже давно кажуть-це перехід розрахунку в Перській затоці операцій з нафтою/газом від долара на юань. Як глобальна мета.
Може бути що навіть як перша фаза це розрахунок в юанях-за прохід через Ормуз. Кротче в них зараз багато викликів. А ще по планам з Сі зустріч скоро...
❗️❗️Іран заявляє, що США погодилися на таке, - Clash
▪️ Зобов'язання про ненапад.
▪️ Збереження контролю Ірану над Ормузькою протокою.
▪️ Згода на збагачення урану.
▪️ Скасування всіх первинних санкцій.
▪️ Скасування всіх вторинних санкцій.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради Безпеки ООН.
▪️ Припинення дії всіх резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.
▪️ Виплата компенсації Ірану.
▪️ Виведення американських бойових сил з регіону.
▪️ Припинення війни на всіх фронтах, включаючи війну проти «Хезболли» в Лівані.
Це ж барига. Спочатку лякає, а потім відповзає. Як з тарифами. Так і тут буде...