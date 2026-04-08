Иран объявил двухнедельное перемирие с США и открывает Ормузский пролив. Но есть условие

Иран подтвердил информацию о достижении двухнедельного перемирия с Соединенными Штатами и заявил, что на данный момент Ормузский пролив будет открыт.

Об этом заявил в соцсети Х глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ Ирана

Как отметил в своем посте Арагчи, перемирие стало возможным благодаря посредничеству пакистанской стороны.

Он отметил, что в ответ на обращение премьер-министра Пакистана о прекращении боевых действий, инициативу США о переговорах на основе их 15-пунктного мирного плана, а также заявление Дональда Трампа о готовности рассматривать 10-пунктное предложение Ирана как основу для диалога, Тегеран соглашается на прекращение огня и открытие пролива.

Читайте также: США и Израиль атаковали промышленные объекты в Иране, - СМИ

Условие для открытия Ормузского пролива

В то же время министр отметил, что работа пролива будет осуществляться при определенном условии.

"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - пояснил Аббас Арагчи.

Что предшествовало?

Накануне СМИ сообщили, что Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа. Впоследствии

Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану. Израиль поддержал.

Роль главного посредника в переговорном процессе со стороны США выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Читайте также: В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"