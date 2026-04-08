Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа, - СМИ
Иран и США смогли продвинуться вперед и преодолеть самый напряжённый этап переговоров.
Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири, сообщает Цензор.НЕТ.
Выход из критической фазы
По его словам, стороны уже вышли из критической и деликатной фазы переговорного процесса. Следующий этап, по его оценке, потребует более четкой и предметной риторики вместо дипломатической сдержанности. Он также призвал следить за дальнейшим развитием событий.
"Сейчас мы сделали шаг вперед, выйдя из критической, деликатной фазы. На следующем этапе уважение и вежливость следует заменить риторикой и чрезмерностью. Следите за дальнейшими новостями...", - написал он в соцсетях.
Будет ли двухнедельное перемирие
Телеканал CBS News сообщает о начале официальных переговоров о прекращении огня между Пакистаном и Ираном.
Процесс возглавляет премьер-министр Шехбаз Шариф, а роль главного посредника от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Ливанские СМИ сообщают, что перемирие может быть объявлено уже в течение часа, в частности на территории Ливана.
Ключевым условием потенциального соглашения является двухнедельное перемирие, в течение которого иранская сторона должна восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив.
- Напомним, CNN сообщает, что в ближайшее время могут появиться позитивные сигналы со стороны Ирана и США. По информации источников, соглашение о прекращении огня стороны могут заключить уже сегодня ночью.
Він також просив Трампа продовжити свій термін ще на два тижні, пропонуючи, щоб Іран під час цього двотижневого періоду знову відкрив Ормузьку протоку.
Регіональне джерело раніше розповіло CNN, що «незабаром очікується деяка хороша новина від обох сторін», додавши, що угоду очікують укласти сьогодні ввечері.
- режим збережеться як і до війни
- протоку відкриють - хоча ВОНА БУЛА ТАКА ДО ВІЙНИ
- підпишуть документ що Іран не буде робити ядерку - хоча такий уже був колись між США і Іраном
так?
А чого можна було очікувати, вибираючи в президенти безголове невиховане самозакохане бидло?
Є таке східне прислів'я: "Не залишай ворога живим... Інакше він відновиться, окріпне, припам'ятає тобі минуле, і обріже майбутнє...". Іран , в майбутньому, може влаштувать США таке нове "11 вересня", що старе здасться "першоквітневим жартом"...
Й запом"ятайте . Жодного дня не було з 1979 року , що у аятул була можливість вбити як умога більше громадян США , але вони це "чомусь" не робили . "Великий сатана" -так в офіційних документах аятул проходить США .
Я так думаю, що ніхто з Іраном нічого не підпише доки аятули не передадуть увесь їх збагаченний до 60% уран в МАГАТе (з розпискою що гроші повернуть в еквіваленті) . Доки Іран не знищить усі центрифуги -- жодний navy seal з району не вийде . Це тільки недолугий обама міг підписати з Іраном щось й не визначити механізмим переконання , що розброєння відбувається відповідно з графіком ...
Останні кілька днів були дуже великим індикатором . На теріторії Ірану вони не володіли ситуацією вже не в небі , але й на суходолі . Всього одного пілота не змогли захопити . Й ніхто з місцевих жителів їм не допоміг . (Карл - єдиного пілота "у себе вдома" !!!) . Й при спробі цілим полком (чи дивізиєю) його відбити у рятувальної команди там полегло з квіру купа й жодного пораненного солдата США - Карл - жодного ...
Це саме й була модель того, як буде при висадці на іранський стороні затоки ... Рівно так само ...
Й ти думаешь , що ця гидотна цвіль на щось спроможна , крім бити по "Парусу" в Абу Дабі - по нічого не розуміючих туристах ...
Скільки вони військових об"єктів в Ізраїлі хоча б трохи пошкодили ? Відповідь -- нуль !
Й чому ж так , а ?!
А знаєшь яка остання "вдача" "мужніх" аятул ?! Бабуся 75 років її чоловік 78 років й їх син 40 років разом с його подружкою з Тайланду !
Й ти думаєшь , що ці криворукі рукодупи у чадрі можуть на щось розраховувати в прямому протистоянні , якщо вони при спробі в останню мить зупинити рятувальників й пілота втратили від зустрічного вогню до 50 вояк ...
Вже зупинив "на два тижні".