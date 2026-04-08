Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа, - СМИ

переговоры между Ираном и Пакистаном

Иран и США смогли продвинуться вперед и преодолеть самый напряжённый этап переговоров.

Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири, сообщает Цензор.НЕТ.

Выход из критической фазы 

По его словам, стороны уже вышли из критической и деликатной фазы переговорного процесса. Следующий этап, по его оценке, потребует более четкой и предметной риторики вместо дипломатической сдержанности. Он также призвал следить за дальнейшим развитием событий.

"Сейчас мы сделали шаг вперед, выйдя из критической, деликатной фазы. На следующем этапе уважение и вежливость следует заменить риторикой и чрезмерностью. Следите за дальнейшими новостями...", - написал он в соцсетях.

Читайте также: В ЕС не комментируют заявление Трампа об уничтожении "целой цивилизации"

Будет ли двухнедельное перемирие

Телеканал CBS News сообщает о начале официальных переговоров о прекращении огня между Пакистаном и Ираном.

Процесс возглавляет премьер-министр Шехбаз Шариф, а роль главного посредника от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ливанские СМИ сообщают, что перемирие может быть объявлено уже в течение часа, в частности на территории Ливана.

Ключевым условием потенциального соглашения является двухнедельное перемирие, в течение которого иранская сторона должна восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив.

  • Напомним, CNN сообщает, что в ближайшее время могут появиться позитивные сигналы со стороны Ирана и США. По информации источников, соглашение о прекращении огня стороны могут заключить уже сегодня ночью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакистан призвал США отложить дедлайн для Ирана на две недели: Трамп думает, что Израиль усиливает ПВО

+9
Перемиря ДЕ

- режим збережеться як і до війни
- протоку відкриють - хоча ВОНА БУЛА ТАКА ДО ВІЙНИ
- підпишуть документ що Іран не буде робити ядерку - хоча такий уже був колись між США і Іраном

так?
08.04.2026 01:14 Ответить
+5
Танці з бубнами продовжуються. Який маразм.
08.04.2026 01:04 Ответить
+3
Иран будет конролировать Ормузский пролив, это полное обосрание подонка трампа
08.04.2026 01:25 Ответить
Танці з бубнами продовжуються. Який маразм.
08.04.2026 01:04 Ответить
Вовсе нет. Америка додавливает Иран.******** после сегодняшних ударов отчётливо поняли что их ждёт, если они не подпишут соглашение. По сути это будет капитуляция Ирана. Посмотрим ещё несколько дней. А тыкать дули рыжему деду конечно можно. Он всё равно цензор не читает
08.04.2026 01:44 Ответить
"дурень думкою багатіє" - це про таких мабуб, як ти кажуть. Ти зміст слова "ріторика" відомий?
08.04.2026 06:07 Ответить
На Цензоре кто угодно может вываливать своё, как ему кажется правильное мнение. Оно всё равно ни на что не влияет.😉
08.04.2026 06:13 Ответить
Пакистан останніми тижнями виступав посередником між США та Іраном. У попередньому дописі в X пакистанський прем'єр-міністр Шехбаз Шариф закликав до двотижневого припинення вогню, щоб «дозволити дипломатії досягти остаточного завершення війни».

Він також просив Трампа продовжити свій термін ще на два тижні, пропонуючи, щоб Іран під час цього двотижневого періоду знову відкрив Ормузьку протоку.

Регіональне джерело раніше розповіло CNN, що «незабаром очікується деяка хороша новина від обох сторін», додавши, що угоду очікують укласти сьогодні ввечері.
08.04.2026 01:08 Ответить
08.04.2026 01:21 Ответить
Вистава для світу якась, донні в ішака вчився?
08.04.2026 01:10 Ответить
Єта другоє.. тут рудий підпише пісділ і нобелевка гарантована
08.04.2026 01:27 Ответить
здобули!
08.04.2026 02:08 Ответить
а чтл насчет скажешь зажмореного аятоли и его подельников?уничтожение промки по производству рокет и дт?
08.04.2026 08:20 Ответить
Одним словом розтягнуть війну ще на кілька років щоб покошмарити світ невизначенністю
08.04.2026 01:15 Ответить
Новий вид спорту - біг по колу зі стрибками на граблі Піндоси чемпіони
08.04.2026 01:28 Ответить
Ща як @обне ядеркою по Ірану і все - настане мир, саме страшне що є люди які досі підтримують цього неадеквата який просто копією ***** в усьому але многоходовочка від Донні призведе до того ж результату що й його ідола
08.04.2026 01:32 Ответить
Цирк на дроті!!!
А чого можна було очікувати, вибираючи в президенти безголове невиховане самозакохане бидло?
08.04.2026 01:34 Ответить
Це ж і про Зеленського також?
08.04.2026 01:56 Ответить
У 2019 вони йшли в комплекті.
08.04.2026 06:53 Ответить
При збереженні існуючого режиму в Ірані, нічого тривалого та надійного цей "мир" не дасть... США нажили собі відкритого ворога, який, рано, чи пізно, спробує відіграться...
Є таке східне прислів'я: "Не залишай ворога живим... Інакше він відновиться, окріпне, припам'ятає тобі минуле, і обріже майбутнє...". Іран , в майбутньому, може влаштувать США таке нове "11 вересня", що старе здасться "першоквітневим жартом"...
08.04.2026 01:35 Ответить
Ви дуже погано знайомі з реліями персидських розкладів ... Це зовсім інша диаспора в США й Европі й там ішкам хоменаїстам нема на кого зпиратися . Це ж не люпени з країн сунізму , яких завіз у США йще обамка (а Клінтон це починав) . Це еліта бо саме ці люди й ототожнюють персидську цівілізацію , яка в рази більше за шиїзм . Й там 28 лютого панувала ейфорія під час оголошення про страту хоменаї батька . Там якейсь бидло тільки відкрия рота з його "алллла ахбар" й його здадуть зразу у FBI . Це на хуситів в тапках й з єдиною звилиною аятули можуть впливати . Та й на значну частину шиїтських жителів ліванських кишлаків . Але сьогодні навіть ці вже втомилися сидіти на дижці з порохом й постійно бігати за Літанію й назад ...

Й запом"ятайте . Жодного дня не було з 1979 року , що у аятул була можливість вбити як умога більше громадян США , але вони це "чомусь" не робили . "Великий сатана" -так в офіційних документах аятул проходить США .

Я так думаю, що ніхто з Іраном нічого не підпише доки аятули не передадуть увесь їх збагаченний до 60% уран в МАГАТе (з розпискою що гроші повернуть в еквіваленті) . Доки Іран не знищить усі центрифуги -- жодний navy seal з району не вийде . Це тільки недолугий обама міг підписати з Іраном щось й не визначити механізмим переконання , що розброєння відбувається відповідно з графіком ...
Останні кілька днів були дуже великим індикатором . На теріторії Ірану вони не володіли ситуацією вже не в небі , але й на суходолі . Всього одного пілота не змогли захопити . Й ніхто з місцевих жителів їм не допоміг . (Карл - єдиного пілота "у себе вдома" !!!) . Й при спробі цілим полком (чи дивізиєю) його відбити у рятувальної команди там полегло з квіру купа й жодного пораненного солдата США - Карл - жодного ...
Це саме й була модель того, як буде при висадці на іранський стороні затоки ... Рівно так само ...
08.04.2026 02:44 Ответить
Перемога за 2-3 тижні, а як же. Вже біжуть ядерку віддавати 😹
08.04.2026 03:11 Ответить
Дядько , а ти бачив як ці пацюки в чалмі у себе під вікнами захоплювали всього єдиного пілота ?!
Й ти думаешь , що ця гидотна цвіль на щось спроможна , крім бити по "Парусу" в Абу Дабі - по нічого не розуміючих туристах ...
Скільки вони військових об"єктів в Ізраїлі хоча б трохи пошкодили ? Відповідь -- нуль !
Й чому ж так , а ?!
А знаєшь яка остання "вдача" "мужніх" аятул ?! Бабуся 75 років її чоловік 78 років й їх син 40 років разом с його подружкою з Тайланду !
Й ти думаєшь , що ці криворукі рукодупи у чадрі можуть на щось розраховувати в прямому протистоянні , якщо вони при спробі в останню мить зупинити рятувальників й пілота втратили від зустрічного вогню до 50 вояк ...
08.04.2026 04:32 Ответить
"Святкові бубни" сховай... Ще зарано їх діставать... У кацапів прислів'я є: "Цыплят по осени считают...". Двотижневе "перемир'я" - це лише "тимчасова перерва", яка лише дає короткострокову передишку. Але не стабільність і мир...
08.04.2026 06:38 Ответить
Трамп повинен отруiти себе i Меланку. Польовий телефон в бункер вже проведено!
08.04.2026 01:36 Ответить
Іран не контролює навіть десятої частини сортирів у Тегерані
08.04.2026 01:41 Ответить
Закон Ме́рфі -коли будь-яка неприємність може трапитись, - вона таки трапиться.
08.04.2026 01:42 Ответить
Вже зупинив "на два тижні".
08.04.2026 01:43 Ответить
Дешевий блеф по трамповскі навіть іран на це не ведеться а на Україну писдил що неділі
08.04.2026 01:49 Ответить
Сделка плавно перешла с ядерного вопроса к вопросу о проливе, который и так прекрасно фунциклировал пока трамбон туда не приперся. Феноменально. Или оно так и задумывалась.
08.04.2026 01:52 Ответить
 
 