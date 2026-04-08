Иран и США вышли из критической фазы: перемирие возможно в течение часа, - СМИ

Иран и США смогли продвинуться вперед и преодолеть самый напряжённый этап переговоров.

Об этом заявил посол Ирана в Пакистане Реза Амири, сообщает Цензор.НЕТ.

Выход из критической фазы

По его словам, стороны уже вышли из критической и деликатной фазы переговорного процесса. Следующий этап, по его оценке, потребует более четкой и предметной риторики вместо дипломатической сдержанности. Он также призвал следить за дальнейшим развитием событий.

"Сейчас мы сделали шаг вперед, выйдя из критической, деликатной фазы. На следующем этапе уважение и вежливость следует заменить риторикой и чрезмерностью. Следите за дальнейшими новостями...", - написал он в соцсетях.

Будет ли двухнедельное перемирие

Телеканал CBS News сообщает о начале официальных переговоров о прекращении огня между Пакистаном и Ираном.



Процесс возглавляет премьер-министр Шехбаз Шариф, а роль главного посредника от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

Ливанские СМИ сообщают, что перемирие может быть объявлено уже в течение часа, в частности на территории Ливана.

Ключевым условием потенциального соглашения является двухнедельное перемирие, в течение которого иранская сторона должна восстановить свободное судоходство через Ормузский пролив.

Напомним, CNN сообщает, что в ближайшее время могут появиться позитивные сигналы со стороны Ирана и США. По информации источников, соглашение о прекращении огня стороны могут заключить уже сегодня ночью.

