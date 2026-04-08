Іран і США вийшли з критичної фази: перемир’я можливе протягом години, - ЗМІ

Іран і США змогли просунутися вперед та подолати найбільш напружений етап перемовин.

Про це заявив посол Ірану в Пакистані Реза Амірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Вихід з критичної фази

За його словами, сторони вже вийшли з критичної та чутливої фази переговорного процесу. Наступний етап, за його оцінкою, вимагатиме більш чіткої та предметної риторики замість дипломатичної стриманості. Він також закликав стежити за подальшим розвитком подій.

"Наразі ми зробили крок вперед, вийшовши з критичної, делікатної фази. На наступному етапі повагу та ввічливість слід замінити риторикою та надмірністю. Слідкуйте за подальшими новинами...", - написав він у соцмережах.

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Чи буде двотижневе перемир’я

Телеканал CBS News повідомляє про початок офіційних переговорів щодо припинення вогню між Пакистаном та Іраном.



Процес очолює прем’єр-міністр Шехбаз Шаріф, а роль головного посередника від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Ліванські ЗМІ повідомляють, що перемир’я може бути оголошене вже протягом години, зокрема на території Лівану.

Ключовою умовою потенційної угоди є двотижневе перемир’я, протягом якого іранська сторона має відновити вільне судноплавство через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, CNN повідомляє, що найближчим часом можуть з’явитися позитивні сигнали з боку Ірану та США. За інформацією джерел, угоду про припинення вогню сторони можуть укласти вже цієї ночі.

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