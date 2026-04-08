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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав (оновлено)

Трамп підтримав ідею двотижневого перемир’я з Іраном

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що погоджується призупинити бомбардування Ірану наступні два тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в TruthSocial.

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Двостороннє припинення вогню

За словами Трампа, це рішення стало можливим після консультацій з керівництвом Пакистану та отримання від Ірану пропозиції з десяти пунктів.

Американська сторона вважає документ основою для переговорів.

"Це буде двостороннє припинення вогню. Ми вже досягли всіх військових цілей і близькі до угоди про довгостроковий мир з Іраном та мир на Близькому Сході", — заявив Трамп.

Трамп погодився на перемир'я з Іраном

Двотижнева пауза має дати сторонам час для фіналізації домовленостей. У США наголошують, що більшість спірних питань вже узгоджені, а новий етап може стати ключовим для врегулювання давнього конфлікту.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, Ізраїль також погодився приєднатися до двотижневого перемир’я, пише CNN.

Таким чином Ізраїль призупиняє свою кампанію бомбардувань на час продовження переговорів.

Що передувало? 

Також читайте: США та Ізраїль атакували промислові об’єкти в Ірані, - ЗМІ

Автор: 

Іран (3591) США (26923) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+9
Ну например в том что весь обогащенный уран останется в Иране, а значит ядерная программа Ирана продолжиться и рано или поздно аятоллы создадут атомную бомбу и жахнут по Израилю.
Если все так и закончиться, то это значит США войну проиграли.
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08.04.2026 03:07 Відповісти
+8
Смішно. В чём же рыжий фраер сдал назад? В том что только за сегодня или вчера расхерачили восемь мостов в Иране? А Иран в ответ опубликовал мощную гифку? Или в том что америкосы нашли своего упавшего пилота по биению сердца в радиусе несколько километров? Мы даже представить себе не можем уровень развития армии США. Ну а хихикать конечно можно..
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08.04.2026 02:18 Відповісти
+7
Дво тижневий ТАКО
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08.04.2026 02:14 Відповісти

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