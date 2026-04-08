Трамп оголосив про готовність до двотижневої паузи в ударах по Ірану. Ізраїль підтримав (оновлено)

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп заявив, що погоджується призупинити бомбардування Ірану наступні два тижні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві в TruthSocial.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Двостороннє припинення вогню

За словами Трампа, це рішення стало можливим після консультацій з керівництвом Пакистану та отримання від Ірану пропозиції з десяти пунктів.

Американська сторона вважає документ основою для переговорів.

"Це буде двостороннє припинення вогню. Ми вже досягли всіх військових цілей і близькі до угоди про довгостроковий мир з Іраном та мир на Близькому Сході", — заявив Трамп.

Двотижнева пауза має дати сторонам час для фіналізації домовленостей. У США наголошують, що більшість спірних питань вже узгоджені, а новий етап може стати ключовим для врегулювання давнього конфлікту.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, Ізраїль також погодився приєднатися до двотижневого перемир’я, пише CNN.

Таким чином Ізраїль призупиняє свою кампанію бомбардувань на час продовження переговорів.

Що передувало?

Раніше посол Ірану в Пакистані Реза Амірі повідомив, що Іран і США вийшли з критичної фази.

Роль головного посередника у переговорному процесі від американської сторони виконує віцепрезидент Джей Ді Венс.

Також читайте: США та Ізраїль атакували промислові об’єкти в Ірані, - ЗМІ