Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на следующие две недели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в TruthSocial.
Двустороннее прекращение огня
По словам Трампа, это решение стало возможным после консультаций с руководством Пакистана и получения от Ирана предложения из десяти пунктов.
Американская сторона считает документ основой для переговоров.
"Это будет двустороннее прекращение огня. Мы уже достигли всех военных целей и близки к соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", - заявил Трамп.
Двухнедельная пауза должна дать сторонам время для финализации договоренностей. В США отмечают, что большинство спорных вопросов уже согласованы, а новый этап может стать ключевым для урегулирования давнего конфликта.
Что предшествовало?
- Ранее посол Ирана в Пакистане Реза Амири сообщил, что Иран и США вышли из критической фазы.
- Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если все так и закончиться, то это значит США войну проиграли.
А коли побачили що кудись рухаються гелікоптери й транспортники спробували щось змінити й втратили за кілька хвилин до сотні квіривців . Жодного навіть пораненного у США .
Прилітіли , накидали кіздюлєй між справою й улетіли ... навіть не залишивши трофеїв знищивши у пил геркулєси , що при посадці пошкодили шассі ...
Й це чітко окреслює , що буде , коли аятули почнуть відмовлятися від умов ...
Бо острілювати Ізраїль аж до 4 ранку вони не припиняли , а Ізраїль продовжує бити по району Тегерана
Чи ти також просто в темі і тому правда очі ріже 🤔
1.Іран знає, що з ним домовились?
2.Трамп раптом завтра зранку не переіначить, не передумає?
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що протягом двох тижнів Ормузька затока буде відкрита для безпечного проходу суден за координації з Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень.
Хоча припинення вогню вже мало вступити в силу, повітряна тривога в ці хвилини діє в країнах - союзниках США: Ізраїлі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.
Ізраїль, за повідомленням армії, відбиває іранську ракетну атаку, а країни Перської затоки атакують не лише ракети, але й дрони.
Поки нічого не відомо про позицію Ізраїлю.
1 Повне припинення війни в Іраку, Лівані та Ємені.
2 Повне і постійне припинення війни проти Ірану без тимчасових обмежень.
3 Припинення всіх конфліктів у всьому регіоні.
4 Відкриття Ормузької протоки.
5 Встановлення протоколу та умов для забезпечення свободи та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
6 Повна виплата компенсації Ірану за витрати на відновлення.
7 Повна відданість скасуванню санкцій проти Ірану.
8 Розблокування іранських грошових коштів та заморожених активів, які утримуються Сполученими Штатами.
9 Іран повністю зобов'язується не намагатися володіти будь-якою ядерною зброєю.
10 Негайне припинення вогню починає діяти на всіх фронтах одразу після схвалення цих умов.
Вартість міжнародної еталонної марки Brent впала на 14,4% - 15,9%, опустившись до рівня $93,48 - $95,12 за барель.
Психолог Лариса Волошина копає до глибини розслідувань спираючись на цитати Юнга ( після завершення другої Світової). Він відповідав у 1946 р на питання - де й коли й з якою країною станеться ця біда фашизму й чому . Дуже глибока й страшна до мурах по шкірі бесіда про сьогоденні кроки в страшне майбутнє.
Іран повідомив, що США погодилися на його вимоги
▫️ Гарантії ненападу.
▫️ Контроль Збройних Сил Ірану над Ормузькою протокою.
▫️ Дозвіл на збагачення урану для електростанцій
▫️ Скасування санкцій.
▫️ Припинення дії резолюцій РБ ООН і Ради керівників МАГАТЕ.
▫️ Виплата компенсацій.
▫️ Виведення американських військ.
▫️ Припинення бойових дій, в тому числі проти «Хезболли» в Лівані.
А як на рахунок репарацій й переіменування Ієрусалима у Аль-Кудз ?!
Тільки така жалоба , але прямо сьогодні з ранку черговий генерал з КВІРу крякне ...
Тобто якщо вигадувать , то можно й написати , що США погодилися ... на 50 тонн брудної бомби а йще готово надати персонально кожному майбутньому аятулі крім піздюлити йще по схемі технології термоядерного вибуху !!!
- Ну ладно, дам им ещё пару недель/месяцев/лет🥹🫠
На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути завданий сьогодні ввечері по Ірану, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на ПОВНЕ, НЕЗАБАРНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі і знаходяться на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході. Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів. Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення.
Дякую за увагу до цього питання!
Президент Дональд Дж. Трамп
... по просьбе Пакистана, а не Ирана.
Наверное столько времени нужно, чтобы россия и Китай подвезли Ирану различное не хватающее вооружение, в том числе новые ракеты и установки ПВО, например С-500.