Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану

Трамп поддержал идею двухнедельного перемирия с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на следующие две недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в TruthSocial.

Двустороннее прекращение огня

По словам Трампа, это решение стало возможным после консультаций с руководством Пакистана и получения от Ирана предложения из десяти пунктов.

Американская сторона считает документ основой для переговоров.

"Это будет двустороннее прекращение огня. Мы уже достигли всех военных целей и близки к соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", - заявил Трамп.

Двухнедельная пауза должна дать сторонам время для финализации договоренностей. В США отмечают, что большинство спорных вопросов уже согласованы, а новый этап может стать ключевым для урегулирования давнего конфликта.

Смішно. В чём же рыжий фраер сдал назад? В том что только за сегодня или вчера расхерачили восемь мостов в Иране? А Иран в ответ опубликовал мощную гифку? Или в том что америкосы нашли своего упавшего пилота по биению сердца в радиусе несколько километров? Мы даже представить себе не можем уровень развития армии США. Ну а хихикать конечно можно..
08.04.2026 02:18
Цікавить два питання:
1.Іран знає, що з ним домовились?
2.Трамп раптом завтра зранку не переіначить, не передумає?
08.04.2026 02:29
Дво тижневий ТАКО
08.04.2026 02:14
Шо ж ти фраєр здав назад? Не по тобі виявилась здобич?
08.04.2026 01:58
Іранська нафта скисла.
08.04.2026 02:01
Смішно. В чём же рыжий фраер сдал назад? В том что только за сегодня или вчера расхерачили восемь мостов в Иране? А Иран в ответ опубликовал мощную гифку? Или в том что америкосы нашли своего упавшего пилота по биению сердца в радиусе несколько километров? Мы даже представить себе не можем уровень развития армии США. Ну а хихикать конечно можно..
08.04.2026 02:18 Ответить
Ну например в том что весь обогащенный уран останется в Иране, а значит ядерная программа Ирана продолжиться и рано или поздно аятоллы создадут атомную бомбу и жахнут по Израилю.
Если все так и закончиться, то это значит США войну проиграли.
08.04.2026 03:07
У них майже під вікнами вони не змогли виявити пілота - всього єдиного й цілих 2 доби .
А коли побачили що кудись рухаються гелікоптери й транспортники спробували щось змінити й втратили за кілька хвилин до сотні квіривців . Жодного навіть пораненного у США .
Прилітіли , накидали кіздюлєй між справою й улетіли ... навіть не залишивши трофеїв знищивши у пил геркулєси , що при посадці пошкодили шассі ...

Й це чітко окреслює , що буде , коли аятули почнуть відмовлятися від умов ...
Бо острілювати Ізраїль аж до 4 ранку вони не припиняли , а Ізраїль продовжує бити по району Тегерана
08.04.2026 04:44
Рівень рівнем, але в Штатах не воюют за наказом фюрера, на кшталт *****, Навіть і там де Штати воювали за останні півсторіччя війська були змушені, піти під тиском громади, Тільки кацапськи мабуби готові здохнути заради фублей і крадених унітазів
08.04.2026 05:54
Уявити технічну міць американської армії дуже навіть можемо. Але...от політичний, правовий і моральний бік нищення цивілізацій... від Кореї, В'єтнаму і Афганістану залишає сумніви. Американці там не потрібні як і рускіє. Схід - справа тонка. Тим паче з такими старими цивілізаціями як Іран і інші.
08.04.2026 06:43
Південній Кореї скажіть, шо там американці не потрібні
08.04.2026 08:44
"нашли своего упавшего пилота по биению сердца в радиусе несколько километров" - цікаво, як ви уявляете це відбулось.
08.04.2026 08:46
Тепер наступним буде ******, з його зупиненням війни проти України, з 2014 року??? Дух Анкоріджа?!?!?
08.04.2026 01:58
Ізраїль відчув як то є коли ракети на нього летять. Він привик пуляти по інших, а коли по ньому то відразу розуміння прорізається.
08.04.2026 01:59
Ізраїль обстрілюють майже щоденно багато років. інтенсивність різна
08.04.2026 06:23
а народ тут розпереживався за яз)) то було ясно, що він як завжди буде давати нові дедлайни
08.04.2026 02:01
А більш розстроївся шо не жахнув(
08.04.2026 08:41
Закон Ме́рфі - Все, що добре починається, закінчується погано. Все, що починається погано, закінчується ще гірше.
08.04.2026 02:07
Десь якось люди повоюють та й розійдуться, а тут якесь навічно.
08.04.2026 02:12
Потому что как правило войны мешают зарабатывать деньги и ведут к убыткам. А у нас наоборот на ней зарабатывают. Никогда ещё за всю историю Украины ее бюджет так активно не наполнялся европейскими деньгами.
08.04.2026 02:38
і рашистськими ракетами...
08.04.2026 03:55
Ті хто крадуть вони від ракет не страждають, у них все в тіп-топ
08.04.2026 08:42
Звідкіля інфу взяв, руцькошелепний? З вагини сімоньян насмоктався? Закуси соловьїним лайном
08.04.2026 05:58
Проаналізуй дії влади і людей які відбудовують за держкошти, може щось і дойде.
Чи ти також просто в темі і тому правда очі ріже 🤔
08.04.2026 07:04
Дво тижневий ТАКО
08.04.2026 02:14 Ответить
Цікавить два питання:
1.Іран знає, що з ним домовились?
2.Трамп раптом завтра зранку не переіначить, не передумає?
08.04.2026 02:29 Ответить
Тегеран підтвердив готовність до перемир'я, пише державне інформаційне агентство Fars. При цьому в заяві стверджується, що Іран здобув "велику перемогу" над США, змусивши Вашингтон прийняти свій план із десяти пунктів про повноцінне завершення війни замість короткострокового припинення вогню. Цей план Іран раніше передав США через Пакистан, серед його пунктів - зняття санкцій з Ісламської республіки та введення плати за проходження суден через Ормузьку затоку.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що протягом двох тижнів Ормузька затока буде відкрита для безпечного проходу суден за координації з Збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень.
08.04.2026 04:19
BBC

Хоча припинення вогню вже мало вступити в силу, повітряна тривога в ці хвилини діє в країнах - союзниках США: Ізраїлі, Об'єднаних Арабських Еміратах та Саудівській Аравії.
Ізраїль, за повідомленням армії, відбиває іранську ракетну атаку, а країни Перської затоки атакують не лише ракети, але й дрони.

Поки нічого не відомо про позицію Ізраїлю.
08.04.2026 04:24
Трамп у своєму пості згадував про пропозицію з 10 пунктів, проте повністю вона відома за повідомленням іранського державного телебачення. У його викладі ці пункти такі:
1 Повне припинення війни в Іраку, Лівані та Ємені.
2 Повне і постійне припинення війни проти Ірану без тимчасових обмежень.
3 Припинення всіх конфліктів у всьому регіоні.
4 Відкриття Ормузької протоки.
5 Встановлення протоколу та умов для забезпечення свободи та безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
6 Повна виплата компенсації Ірану за витрати на відновлення.
7 Повна відданість скасуванню санкцій проти Ірану.
8 Розблокування іранських грошових коштів та заморожених активів, які утримуються Сполученими Штатами.
9 Іран повністю зобов'язується не намагатися володіти будь-якою ядерною зброєю.
10 Негайне припинення вогню починає діяти на всіх фронтах одразу після схвалення цих умов.
08.04.2026 04:27
Світові ціни на нафту обвалилися у вівторок, 7 квітня 2026 року, після того як Трамп оголосив про досягнення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню.
Вартість міжнародної еталонної марки Brent впала на 14,4% - 15,9%, опустившись до рівня $93,48 - $95,12 за барель.
08.04.2026 04:41
Я так розумію, що Ізраїль не знає, що Трамп з Іраном домовились.
08.04.2026 04:37
https://www.youtube.com/watch?v=DkcOO9nRpfc

Психолог Лариса Волошина копає до глибини розслідувань спираючись на цитати Юнга ( після завершення другої Світової). Він відповідав у 1946 р на питання - де й коли й з якою країною станеться ця біда фашизму й чому . Дуже глибока й страшна до мурах по шкірі бесіда про сьогоденні кроки в страшне майбутнє.
08.04.2026 04:59
В общем Тромб топнул ножкой, Иран согласился сделать вид что испугался, и перемога. Ожидаемый сценарий. Может хватило все же ума не ввязываться в очередной Вьетнам хотя посмотрим. Завтра к обеду опять цивилизацию уничтожать будет.
08.04.2026 02:35
Пожалів дід цивілізацію. Все-таки інколи є користь і з деменції.
08.04.2026 02:43
А вот эту дебильную фотку с флагом на роже может уже пора сменить? Уже бы жопу тогда показал в трусах с флагом, чего уж там.. Грейт эгейн
08.04.2026 03:01
Блазень.
08.04.2026 03:04
"Если ты не знаешь, что ты делаешь, значит и твой враг не знает, что ты делаешь" - Трамп-цзы, американский стратег и философ
08.04.2026 03:09
Одним словом - самодур і пихатий трус
08.04.2026 03:34
Цікаво а ціни на пальне падатимуть з такою ж швидкістю як і росли? Чи то тільки в казках хеппі енд?
08.04.2026 03:39
Щось я не пригадую, щоб зниження ціни на нафту призводило до пропорційного зниження ціни на нафтопродукти...
08.04.2026 03:56
Ця сама фігня що й з тарифами😁 Трамп завжди в критичний момент здається і віступає, скоріше б уже старого педофіла по темі Епштейна відсторонили... заїбав усіх і червоних і білих...
08.04.2026 03:50
трампізм головного мозку
08.04.2026 03:57
ЛОЛ

Іран повідомив, що США погодилися на його вимоги

▫️ Гарантії ненападу.
▫️ Контроль Збройних Сил Ірану над Ормузькою протокою.
▫️ Дозвіл на збагачення урану для електростанцій
▫️ Скасування санкцій.
▫️ Припинення дії резолюцій РБ ООН і Ради керівників МАГАТЕ.
▫️ Виплата компенсацій.
▫️ Виведення американських військ.
▫️ Припинення бойових дій, в тому числі проти «Хезболли» в Лівані.
08.04.2026 04:03

А як на рахунок репарацій й переіменування Ієрусалима у Аль-Кудз ?!

Тільки така жалоба , але прямо сьогодні з ранку черговий генерал з КВІРу крякне ...
08.04.2026 04:50
Й головне - для АЄС не потрібно збагачувати уран аж ніяк .
Тобто якщо вигадувать , то можно й написати , що США погодилися ... на 50 тонн брудної бомби а йще готово надати персонально кожному майбутньому аятулі крім піздюлити йще по схемі технології термоядерного вибуху !!!
08.04.2026 04:56
обидва киздять і киздять протилежне. я про це і ні про що більше
08.04.2026 05:00
Так це ж ВІЙНА - як на ній без дези ?!
08.04.2026 05:02
і я про те. процитував іншу сторону
08.04.2026 06:12
трамп это говорящая жопа путина. Кремлю эта война очень выгодна и будет долго ещё продолжацца. А нам придёцца и дальше бить по кацапским нефтяным обьектам чтобы путин минимально извлекал из этой войны пользы...
08.04.2026 04:18
Oil slides after Trump agrees to conditional two-week Iran ceasefire
08.04.2026 05:17
Трамп втягнув Ізраїль у цю війну. І якщо трамбон піде, Ізраїлю не позаздриш. Бо для всього арабського миру евреї будуть винні у збитках, що отримали нафтові країни
08.04.2026 06:02
там ще питання хто кого втягнув. Нетаньяху міг спокійно розвести нарцистичного лошка
08.04.2026 06:14
Трамп підніс кулак до морди КСІР, і той відступив - відкрив протоку. Ціни на нафту вже впали на 20 %. Головне, що друзяки хуьла вже показали свою боягузтво.
08.04.2026 06:03
В Ірані заявили про "історичну перемогу" над США та їх союзниками
08.04.2026 06:06
Вартість нафтових марок Brent та WTI впала майже на 20% через двотижневе припинення вогню між США та Іраном.
08.04.2026 06:05
Вимикач націй здувся?)))
08.04.2026 06:18
злякався імпічменту
08.04.2026 06:26
- Сегодня ночью погибнет целая цивилизация!!!😈

- Ну ладно, дам им ещё пару недель/месяцев/лет🥹🫠
08.04.2026 06:31
Шо ж ти фраєр сдул назад?
08.04.2026 07:00
Американский орёл оказался просто бройлерной курицей,столько криков и угроз про уничтожение цивилизации,а по факту отступление без всяких обязательств от уже подверженного врага.
08.04.2026 07:33
Потім ще 2 тижні...а потім ще 2...як під час холодної війни...в той же час протока не розблокована, ядерна бімба розроблюється, російська і китайська зброя потихеньку надходить...і ціна на нафту росте, а це те що потрібно *****
08.04.2026 08:14
А чому ж повністю не дали переклад? Ось він, до речі:

На підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та фельдмаршалом Асімом Муніром, під час яких вони попросили мене призупинити напад руйнівної сили, що має бути завданий сьогодні ввечері по Ірану, та за умови, що Ісламська Республіка Іран погодиться на ПОВНЕ, НЕЗАБАРНЕ та БЕЗПЕЧНЕ ВІДКРИТТЯ Ормузької протоки, я погоджуюся призупинити бомбардування та атаку на Іран на строк у два тижні. Це буде двостороннє ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі і знаходяться на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового МИРУ з Іраном та МИРУ на Близькому Сході. Ми отримали 10-пунктну пропозицію від Ірану і вважаємо, що це є працездатною основою для переговорів. Сполучені Штати та Іран досягли згоди майже з усіх питань, що раніше були предметом суперечок, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення.
Дякую за увагу до цього питання!
Президент Дональд Дж. Трамп
08.04.2026 08:18
Якого хріна цей Пакістан лізе? У них шо своїх проблем немає? Рушнічки мають бути унічтожені як цивілізація
08.04.2026 08:38
Ахахаха))))
08.04.2026 08:45
...двотижневої паузи...
-------------------------------------------
... по просьбе Пакистана, а не Ирана.
Наверное столько времени нужно, чтобы россия и Китай подвезли Ирану различное не хватающее вооружение, в том числе новые ракеты и установки ПВО, например С-500.
08.04.2026 09:06
де в переліку, на що погодився Трамп: "Поцілувати аятолу в дупу?"
08.04.2026 09:07
 
 