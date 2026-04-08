Трамп объявил о готовности к двухнедельной паузе в ударах по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на следующие две недели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлении в TruthSocial.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Двустороннее прекращение огня

По словам Трампа, это решение стало возможным после консультаций с руководством Пакистана и получения от Ирана предложения из десяти пунктов.

Американская сторона считает документ основой для переговоров.

"Это будет двустороннее прекращение огня. Мы уже достигли всех военных целей и близки к соглашению о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", - заявил Трамп.

Двухнедельная пауза должна дать сторонам время для финализации договоренностей. В США отмечают, что большинство спорных вопросов уже согласованы, а новый этап может стать ключевым для урегулирования давнего конфликта.

Что предшествовало?

Ранее посол Ирана в Пакистане Реза Амири сообщил, что Иран и США вышли из критической фазы.

Роль главного посредника в переговорном процессе от американской стороны выполняет вице-президент Джей Ди Вэнс.

