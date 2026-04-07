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Новини Обстріли України
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Росія проводить фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні. Її треба зупинити, - Зеленський

Масовані удари РФ: Зеленський звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський назвав дикістю блокування нових санкцій проти Росії та спроби торгувати з окупантами.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Зараз у лікарні перебувають сім людей після удару російського FPV-дрона по Нікополю, по звичайній міській маршрутці. Ще девʼять отримали допомогу на місці. Чотири людини, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким.

Росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу лінії фронту. Днями був цинічний удар по нікопольському ринку, який забрав життя п’ятьох людей, ще 28 постраждали. Фактично постійні "сафарі" на людей у Херсоні: щодня є жертви", - наголосив президент.

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Також Зеленський заявив, що блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико.

"Такого не повинно бути ні тут, у Європі, ні будь-де у світі. Коли на вулицях міст людей просто вбивають, це загроза для всіх. Вбивці завжди намагаються йти кудись далі. Їх треба зупиняти одразу, рішучо, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись та посилюючи одне одного в захисті життя. Дякую всім, хто допомагає Україні!" - підсумував він.

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Що передувало?

  • Як відомо, у Дніпропетровській області внаслідок атак РФ загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житло та інфраструктуру.
  • Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 3 людини загинули, 16 поранених.
  • Окупанти вдарили по одному з районів Херсону, внаслідок чого загинули три людини, 7 осіб поранено.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28331) обстріл (35129)
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Топ коментарі
+16
А навіщо ж ти міни познімав на Чонгарі та Перекопі? Тоді "сафарі" влаштовували-б, там... МИ... Поки кацапи мінні поля розміновували-б, під нашими снарядами, бомбами, мінами і ракетами...
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07.04.2026 13:52 Відповісти
+12
Дебіл зелений, їдь і зупиняй власноруч у Херсон балабол клоунський, двушки на москву теж зупинив?
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07.04.2026 13:52 Відповісти
+8
А як же Міндіч, Штілерман,Єрмак і Татаров?
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07.04.2026 13:56 Відповісти

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