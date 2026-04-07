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Удар РФ по маршрутці у Нікополі: кількість поранених зросла до 16, три людини у важкому стані
Вже 16 поранених через атаку росіян на автобус у Нікополі на Дніпропетровщині. Восьмеро людей госпіталізовані.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
За даними ОВА, чоловіки 58, 63 та 73 років - "важкі". Решта ушпиталених - у стані середньої тяжкості. У них мінно-вибухові травми, акубаротравми, осколкові поранення, переломи.
Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 3 людини загинули, 12 поранених.
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