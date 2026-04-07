Удар РФ по маршрутке в Никополе: число раненых возросло до 16, трое человек в тяжелом состоянии

Число раненых в результате нападения россиян на автобус в Никополе Днепропетровской области уже достигло 16. Восемь человек госпитализированы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

По данным ОГА, мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в "тяжелом" состоянии. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести. У них минно-взрывные травмы, акубаротравмы, осколочные ранения, переломы.

Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 12 ранены.

