Удар РФ по маршрутке в Никополе: число раненых возросло до 16, трое человек в тяжелом состоянии
Число раненых в результате нападения россиян на автобус в Никополе Днепропетровской области уже достигло 16. Восемь человек госпитализированы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
По данным ОГА, мужчины 58, 63 и 73 лет находятся в "тяжелом" состоянии. Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести. У них минно-взрывные травмы, акубаротравмы, осколочные ранения, переломы.
Медики оказывают им всю необходимую помощь.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли удар дроном по маршрутке в Никополе: 3 человека погибли, 12 ранены.
Думайте як евакуюватись - влада забила болт, ніхто не думає як людей рятуватись