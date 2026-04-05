На Никопольщине временно запретили работу рынков из-за вражеских обстрелов и предупредили о пропагандистских листовках РФ

Из-за российских обстрелов в Никопольском районе Днепропетровской области временно запретили работу рынков, базаров и уличной торговли.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Иван Базилюк по итогам заседания Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Цензор.НЕТ.

Запрет на работу уличной торговли

Ограничения будут действовать 5 и 6 апреля на территориях, относящихся к зонам активных и возможных боевых действий. Их ввели из-за увеличения российских обстрелов гражданского населения, критической инфраструктуры, объектов торговли.

Кроме того, жителей Никопольщины призвали минимизировать пребывание на открытых территориях и не игнорировать оповещения об артобстрелах и атаках БПЛА.

Враг распространяет пропагандистские листовки

Также жителей предупредили, что на территории громады оккупанты распространяют провокационные листовки с угрозами и фейковыми заявлениями, в которых:

пугают "уничтожением гражданской техники";

призывают ждать "прихода освободителей", продвигая пропагандистские нарративы;

распространяют выдумки о якобы "наступлении" и пытаются дезориентировать население.

"Те, кто называет себя "освободителями", ежедневно обстреливают наши города и села. Именно их действия приводят к гибели мирных людей, разрушению жилья и инфраструктуры. Все эти "предупреждения" — не забота. Это попытка запугать, заставить людей паниковать и потерять доверие к реальной ситуации", — подчеркнул глава РВА.

Он призвал жителей Никопольщины не поддаваться на провокации, игнорировать подобные листовки, не распространять их содержание, а в случае обнаружения — сообщать правоохранителям.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 4 апреля враг атаковал рынок в Никополе FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.

5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина, находящаяся в крайне тяжелом состоянии.

Удар РФ по рынку в Никополе: в городе сегодня день траура