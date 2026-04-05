Враг нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии. ФОТО

Утром 5 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Никополю в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Жертвы

Как сообщается, один человек погиб. Еще один получил ранения.

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Детали

По данным ОВА, россияне атаковали Никополь FPV-дроном.

В результате вражеского удара автомобиль был поврежден.

Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

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