Враг атаковал Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, количество раненых возросло до 25. ФОТО (обновлено)

Днем 4 апреля около 9:50 российские захватчики нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. Враг атаковал местный рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и в прокуратуре области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Пять человек погибли - 3 женщины и 2 мужчины, еще 19 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В результате атаки также ранена 14-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Повреждены торговые павильоны на рынке, магазин. В результате атаки произошел пожар.

Обновление

Количество пострадавших в Никополе возросло, сообщил в 13:10 мэр.

"По уточненной информации количество раненых увеличилось до 22 человек. 8 пострадавших госпитализированы. 14 летняя девочка и мужчины 28 и 72 лет находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе возросло до 25.

Сообщается, что 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу.

Последствия атаки





