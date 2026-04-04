Враг атаковал Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, количество раненых возросло до 25. ФОТО (обновлено)
Днем 4 апреля около 9:50 российские захватчики нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. Враг атаковал местный рынок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и в прокуратуре области.
"Пять человек погибли - 3 женщины и 2 мужчины, еще 19 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В результате атаки также ранена 14-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.
Повреждены торговые павильоны на рынке, магазин. В результате атаки произошел пожар.
Обновление
Количество пострадавших в Никополе возросло, сообщил в 13:10 мэр.
"По уточненной информации количество раненых увеличилось до 22 человек. 8 пострадавших госпитализированы. 14 летняя девочка и мужчины 28 и 72 лет находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе возросло до 25.
Сообщается, что 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але якщо вибирати між життям на волосінці або підвалом чи спортзалом, я би вибрав безопасне життя в спортзалі
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260403-libye-haut-responsable-du-renseignement-russe-tu%C3%A9-rivalite-ukraine-enquete Високопоставленого співробітника російської розвідки вбили біля узбережжя Лівії?
саме така позиція презентує провал дипломатичних зусиль каманди зеленського, якого цікавили лише власні оплески і грошові кредити на розкрадання