Враг атаковал Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, количество раненых возросло до 25. ФОТО (обновлено)

Днем 4 апреля около 9:50 российские захватчики нанесли удар по Никополю с помощью FPV-дронов. Враг атаковал местный рынок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и в прокуратуре области.

"Пять человек погибли - 3 женщины и 2 мужчины, еще 19 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В результате атаки также ранена 14-летняя девочка. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Повреждены торговые павильоны на рынке, магазин. В результате атаки произошел пожар.

Обновление

Количество пострадавших в Никополе возросло, сообщил в 13:10 мэр.

"По уточненной информации количество раненых увеличилось до 22 человек. 8 пострадавших госпитализированы. 14 летняя девочка и мужчины 28 и 72 лет находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что количество раненых из-за утренних ударов россиян по рынку в Никополе возросло до 25.

Сообщается, что 8 пострадавших госпитализированы. 14-летнюю девочку перевели в областную больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар РФ по Синельниково: погиб мужчина, ранен ребенок. ФОТО

Последствия атаки

Удар по Никополю 4 апреля
Поки що евакуювали песика Юзіка в Іспанію. Решта - кожен з нас президент
04.04.2026 14:44
Зато у нас вторая миротворческая миссия по борьбе с дронами, уже в Ливане!.. Не дякуйтэ
04.04.2026 12:51
Цаство Небесне
04.04.2026 12:02
Цаство Небесне
04.04.2026 12:02
Нікополь потрібно евакуювати вже давно. Чому досі там знаходяться цивільні люди? Ось в цьому і полягає слабкість нашої влади, що вона не може приймати сильних рішень! В Нікополі та Марганці мають бути тільки військові, цивільних немає бути! Ворог на іншому березі, через 4км і він просто розстрілює наших громадян як в тирі. Влада має евакуювати людей і заборонити в'їзд цивільних в Марганець та Нікополь, там мають бути тільки військові.
04.04.2026 14:04
Поки що евакуювали песика Юзіка в Іспанію. Решта - кожен з нас президент
04.04.2026 14:44
Залишати цивільних в місті в 4км від ворога під ударами дронів це злочин! Все місцеве населення має бути евакуйоване у всіх містах які входять в 20км зону від лінії бойового зіткнення.
05.04.2026 18:45
Як тобі легко розпоряджатись сторонніми життями!Де пропонуєш всім жити?У спортзалі?підвалі? якомусь сараї?Не у всіх є гроші,щоб починати життя с початку.Держава може тільки силоміць виселити,зробити бомжем,на цьому ії роль закінчиться.
04.04.2026 16:08
ти правий, звичпйно
але якщо вибирати між життям на волосінці або підвалом чи спортзалом, я би вибрав безопасне життя в спортзалі
04.04.2026 18:09
Це ж СОВЕТский бот старожил Цензор.нет - Ігорка. В нього друге десятиріччя тут одні й ті самі дописи - хтось йому должен, або повинні зробити, або потрібно уже зроблено... Такий самородок тут без діла пропадає,😇
04.04.2026 22:29
Влада має працювати, а народ має вимагати від влади результатаів. А сидіти і нити це як раз радянський підхід пенсіонерів совкодрочерів.
05.04.2026 18:48
Влада має націоналізувати всі пусті приміщення, квартири, новобудови, комунальні та приватні споруди і заселити туди переселенців.
05.04.2026 18:47
Тільки в цьому слабкість нашої влади?
04.04.2026 16:17
Немає в нас чим накрити цих дронарів- вбивць на відстані 10 - 40 км
04.04.2026 12:04
За ці 2 дня кацапськи курсанти,що тренуються на мирних,зібрались вгатити по Марганцю і Нікополь до 400 дронів.
04.04.2026 16:13
Наших мирних москальня вбиває у рази більше.
04.04.2026 12:11
Зато у нас вторая миротворческая миссия по борьбе с дронами, уже в Ливане!.. Не дякуйтэ
04.04.2026 12:51
04.04.2026 13:02
Французи пишуть, що наші там укантропили цілого генерала:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260403-libye-haut-responsable-du-renseignement-russe-tu%C3%A9-rivalite-ukraine-enquete Високопоставленого співробітника російської розвідки вбили біля узбережжя Лівії?
04.04.2026 13:55
Мені теж не подобається така ситуація,але ми нічого не знаємо,особисто я не знаю,можливо за наших дронарів,араби дадуть Україні,наприклад--40 ракет до петріотів,тоді як це буде виглядати,ДЯКУВАТИ чи НІ!!!!!
04.04.2026 14:39
Потужна новина. Ліван по факту під владою Хезболи. Проксі Ірану. Від чиїх дронів і кого там захищають миротворці?
04.04.2026 16:20
Можливо в Лівії? Не переплутали?
04.04.2026 19:09
Дійсно,п'ятий рік довбуть той Нікополь москалі,а українська кілзона десь в другому секторі(((
04.04.2026 20:06
04.04.2026 13:16
Ваша,особиста,пропозиція.... якщо є
04.04.2026 14:40
Точно Зе це треба говорити? Ви нічо не переплутатали? Не *****? Ну якшо не переплутали то я спокоєн )
04.04.2026 14:40
Лідор обіцяв шо всі помруть, от виконує.
04.04.2026 13:57
Свідимий геноцид рашиської орди проти українського народу ,нажаль ворог відчуває безкарність за скоїні злочини ,чому немає відповіді по окупаційних адміністраціях і ворожій логістиці на окупованих територіях ? що б ви виздихали всі рашиські чорти ,на жальжодного разу я не чув від так званого президента щоб він згадував за рашиські злочини.
04.04.2026 14:49
ЗСУ, їбаште все на ЗАЕС, нашою вона вже не буде але і рашисти перестануть її використовувати як військову базу і стартову площадку для дронів .
04.04.2026 16:48
Таке враження що Трамп та лідери держав ООН тішатся від новин та кадрів атак кацапів по мирному населенню.
04.04.2026 17:52
їм наср%ти
саме така позиція презентує провал дипломатичних зусиль каманди зеленського, якого цікавили лише власні оплески і грошові кредити на розкрадання
04.04.2026 21:40
Московити судячи по радіоперехватам називають Нікополь полігоном номер один,а Марганець полігоном номер два.і кадирівці які базуються в Єнергодарі просто там тренуються.В цей ринок вже роки два назад прилітіла артилерія,а зараз дрони.Московити просто безнаказанно луплять по місту.А чім займаеться наш верхрвний кловун шоб це припинити? Хай в очі ***** подивиться щоб все припиноось.Він же у нас майстер красиво ******* а не шось робити.Хай хоч подивиться в на своі обовязки як верховного головнокомандуючого
05.04.2026 08:34
 
 