Ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25. ФОТО (оновлено)

Вдень 4 квітня близько 9:50 російські загарбники завдали удару по Нікополю FPV-дронами. Ворог атакував місцевий ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та у прокуратурі області.

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"П’ятеро людей загинули - 3 жінки та 2 чоловіки, ще 19 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки також поранена 14-річна дівчинка. В тяжкому стані її госпіталізували.

Пошкоджено торгові павільйони на ринку, магазин. Внаслідок атаки сталася пожежа.

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Кількість постраждалих у Нікополі зросла, повідомив о 13:10 міський голова.

"За уточненою інформацією кількість поранених збільшилася до 22 людей. 8 постраждалих госпіталізовано. 14 річна дівчинка та чоловіки 28 й 72 років знаходяться у важкому стані. Лікарі надають усім постраждалим необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Згодом стало відомо, що кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі зросла до 25.

Повідомляється, що 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Наслідки атаки





