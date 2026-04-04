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Новини Обстріли Нікопольщини Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25. ФОТО (оновлено)

Вдень 4 квітня близько 9:50 російські загарбники завдали удару по Нікополю FPV-дронами. Ворог атакував місцевий ринок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та у прокуратурі області.

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"П’ятеро людей загинули -  3 жінки та 2 чоловіки, ще 19 людей зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки також поранена 14-річна дівчинка. В тяжкому стані її госпіталізували.

Пошкоджено торгові павільйони на ринку, магазин. Внаслідок атаки сталася пожежа.

Оновлення

Кількість постраждалих у Нікополі зросла, повідомив о 13:10 міський голова. 

"За уточненою інформацією кількість поранених збільшилася до 22 людей. 8 постраждалих госпіталізовано. 14 річна дівчинка та чоловіки 28 й 72 років знаходяться у важкому стані. Лікарі надають усім постраждалим необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Згодом стало відомо, що кількість поранених через ранкові удари росіян по ринку у Нікополі зросла до 25.

Повідомляється, що 8 постраждалих ушпиталені. 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Наслідки атаки

УДар по Нікополю 4 квітня
УДар по Нікополю 4 квітня
УДар по Нікополю 4 квітня

Автор: 

обстріл (35110) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Нікопольський район (839)
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Топ коментарі
+17
Поки що евакуювали песика Юзіка в Іспанію. Решта - кожен з нас президент
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04.04.2026 14:44 Відповісти
+14
Зато у нас вторая миротворческая миссия по борьбе с дронами, уже в Ливане!.. Не дякуйтэ
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04.04.2026 12:51 Відповісти
+13
Цаство Небесне
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04.04.2026 12:02 Відповісти

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