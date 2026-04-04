Россияне более 50 раз нанесли удары по Днепропетровщине: атакованы три района, в Никополе - уже 27 раненых

В течение дня российские войска более 50 раз обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В Никопольском районе пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Марганецкая, Мировская громады.

Повреждены более трех десятков торговых павильонов, сельскохозяйственное предприятие, частный дом, хозяйственная постройка, автомобиль.



В результате ударов россиян по Никопольскому рынку пострадали 26 человек.

В результате другой атаки ранения получил еще один мужчина – 42 года. Он находится на амбулаторном лечении.

Читайте также: Оккупанты более 40 раз нанесли удары по Днепропетровской области: 1 человек погиб, 12 – ранены, в том числе – ребенок

Синельниковский и Криворожский районы

В Николаевской громаде на Синельниковщине горел дом.

В Грушевской громаде, что в Криворожском районе, разрушен частный дом.

Читайте: Враг атаковал два района Днепропетровской области: ранены младенец и ребенок

Что предшествовало

Напомним, 4 апреля около 9:50 российские войска нанесли удар по рынку в Никополе. Сообщалось о пяти погибших и 25 раненых.