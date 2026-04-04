Враг атаковал два района Днепропетровской области: ранены младенец и ребенок
Враг более 20 раз обстрелял районы Днепропетровской области. Ранены трое человек, среди них 5-месячный младенец и 6-летний ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель областного совета Николай Лукашук.
Синельниковский район
По Покровской громаде россияне нанесли удар КАБом, по Васильковской, Николаевской, Дубовиковской и Петропавловской громадам применили БПЛА.
Произошел пожар. Горел частный дом и хозяйственная постройка. Повреждена инфраструктура.
Никопольский район
В Червоногригоровской громаде в результате удара FPV пострадали два мальчика - пятимесячный младенец и мальчик 6 лет, а также 41-летняя женщина.
Также оккупанты обстреливали дронами, артиллерией, БПЛА и РСЗО райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую сельские громады.
Произошли пожары, повреждены 2 частных дома, пожарная машина и инфраструктура.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль