Враг атаковал два района Днепропетровской области: ранены младенец и ребенок

Обстрелы Днепропетровской области: ранены трое, среди них младенец

Враг более 20 раз обстрелял районы Днепропетровской области. Ранены трое человек, среди них 5-месячный младенец и 6-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель областного совета Николай Лукашук.

Синельниковский район

По Покровской громаде россияне нанесли удар КАБом, по Васильковской, Николаевской, Дубовиковской и Петропавловской громадам применили БПЛА.

Произошел пожар. Горел частный дом и хозяйственная постройка. Повреждена инфраструктура.

Никопольский район

В Червоногригоровской громаде в результате удара FPV пострадали два мальчика - пятимесячный младенец и мальчик 6 лет, а также 41-летняя женщина.

Также оккупанты обстреливали дронами, артиллерией, БПЛА и РСЗО райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую сельские громады.

Произошли пожары, повреждены 2 частных дома, пожарная машина и инфраструктура.

Днепропетровская область под атаками: пострадали дети и взрослые
Ну хіба це в рашистів армія ? воювати з дітьми ,з жінками це варварська терористична орда ,будьте прокляті рашиські кати ,смерть кривавому терористу путіну.
04.04.2026 09:01 Ответить
Горіти вам у пеклі свинорилі тварюки, за покалічене дитинство !
04.04.2026 09:28 Ответить
 
 