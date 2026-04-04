Враг атаковал два района Днепропетровской области: ранены младенец и ребенок

Враг более 20 раз обстрелял районы Днепропетровской области. Ранены трое человек, среди них 5-месячный младенец и 6-летний ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Александр Ганжа и председатель областного совета Николай Лукашук.

Синельниковский район

По Покровской громаде россияне нанесли удар КАБом, по Васильковской, Николаевской, Дубовиковской и Петропавловской громадам применили БПЛА.

Произошел пожар. Горел частный дом и хозяйственная постройка. Повреждена инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар РФ по Синельниковому: погиб мужчина, ранен ребенок. ФОТО

Никопольский район

В Червоногригоровской громаде в результате удара FPV пострадали два мальчика - пятимесячный младенец и мальчик 6 лет, а также 41-летняя женщина.

Также оккупанты обстреливали дронами, артиллерией, БПЛА и РСЗО райцентр, Марганецкую, Мировскую и Покровскую сельские громады.

Произошли пожары, повреждены 2 частных дома, пожарная машина и инфраструктура.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне во второй раз за день атаковали Никополь FPV-дронами и артиллерией: ранены 10 человек









