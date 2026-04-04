Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: поранені немовля та дитина

Ворог понад 20 разів атакував райони Дніпропетровської області. Поранені троє людей, серед них 5-місячне немовля та 6-річна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова обласної ради Микола Лукашук.

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Синельниківський район

По Покровській громаді росіяни вдарили КАБом, по Васильківській, Миколаївській, Дубовиківській та Петропавлівській громадах застосували БпЛА.

Сталася пожежа. Горів приватний будинок та господарська споруда. Пошкоджена інфраструктура.

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Нікопольський район

У Червоногригорівській громаді через удар FPV постраждали два хлопчики - пʼятимісячне немовля та хлопчик 6 років, а також 41-річна жінка.

Також окупанти гатили дронами, артилерією, БпЛА та РСЗВ по райцентру, Марганецькій, Мирівській та Покровській сільській громадах.

Сталися пожежі, пошкоджені 2 приватні будинки, пожежне авто та інфраструктура.

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