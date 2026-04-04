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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: атаковано три райони, у Нікополі - вже 27 поранених

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Пошкоджені понад три десятки торговельних павільйонів, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, авто.

Через удари росіян по нікопольському ринку постраждали 26 людей.

Через іншу атаку поранень дістав ще один чоловік – 42 років. Він на амбулаторному лікуванні.

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Синельниківський та Криворізький райони

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Що передувало

Нагадаємо, 4 квітня близько 9:50 російські війська завдали удару по ринку в Нікополі. Повідомлялося про п'ятьох загиблих та 25 поранених.

Автор: 

обстріл (35110) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Криворізький район (435) Нікопольський район (839) Синельниківський район (590)
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