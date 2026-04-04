Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: атаковано три райони, у Нікополі - вже 27 поранених

Упродовж дня російські війська понад 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Пошкоджені понад три десятки торговельних павільйонів, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, господарська споруда, авто.



Через удари росіян по нікопольському ринку постраждали 26 людей.

Через іншу атаку поранень дістав ще один чоловік – 42 років. Він на амбулаторному лікуванні.

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Синельниківський та Криворізький райони

У Миколаївській громаді на Синельниківщині горіла оселя.

У Грушівській громаді, що на Криворіжжі, понівечений приватний будинок.

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Що передувало

Нагадаємо, 4 квітня близько 9:50 російські війська завдали удару по ринку в Нікополі. Повідомлялося про п'ятьох загиблих та 25 поранених.