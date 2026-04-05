Ворог ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані. ФОТО

Зранку 5 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви

Як зазачається, одна людина загинула. Ще одна - дістала поранення.

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Деталі

За даними ОВА, росіяни атакували Нікополь FPV-дроном.

Через ворожий удар понівечена автівка.

Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.

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