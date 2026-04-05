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Ворог ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані. ФОТО
Зранку 5 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви
Як зазачається, одна людина загинула. Ще одна - дістала поранення.
Деталі
За даними ОВА, росіяни атакували Нікополь FPV-дроном.
Через ворожий удар понівечена автівка.
Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.
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