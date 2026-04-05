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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Ворог ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані. ФОТО

Зранку 5 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви

Як зазачається, одна людина загинула. Ще одна - дістала поранення.

Також читайте: Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: атаковано три райони, у Нікополі - вже 27 поранених

Деталі

За даними ОВА, росіяни атакували Нікополь FPV-дроном.

Через ворожий удар понівечена автівка.

удар по Нікополю

Постраждалу 60-річну жінку госпіталізували у вкрай важкому стані. Лікарі надають їй всю необхідну меддопомогу.

Також читайте: Ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25. ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (35110) Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Нікопольський район (839)
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