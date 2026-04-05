Удар РФ по рынку в Никополе: в городе сегодня день траура

Сегодня, 5 апреля, в Никополе объявлен день траура по погибшим в результате нападения россиян.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы удара РФ

По данным ОГА, вражеский удар унес пять жизней. Погибли три женщины и двое мужчин. 28 человек получили ранения, среди них - 14-летняя девочка. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Россияне атаковали рынок утром в выходной день – место, где всегда много людей. Это не случайность. Это сознательный удар по гражданским. Сознательный террор против мирных жителей.

Искренние соболезнования родным и близким погибших жителей Никопольского района", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атаковал Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.

5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии.

