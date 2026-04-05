Удар РФ по рынку в Никополе: в городе сегодня день траура

Атака FPV-дронов на Никополь: 5 погибших и 19 раненых

Сегодня, 5 апреля, в Никополе объявлен день траура по погибшим в результате нападения россиян.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы удара РФ

По данным ОГА, вражеский удар унес пять жизней. Погибли три женщины и двое мужчин. 28 человек получили ранения, среди них - 14-летняя девочка. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Россияне атаковали рынок утром в выходной день – место, где всегда много людей. Это не случайность. Это сознательный удар по гражданским. Сознательный террор против мирных жителей.

Искренние соболезнования родным и близким погибших жителей Никопольского района", - подчеркивает глава области.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что враг атаковал Никополь FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.
  • 5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии.

СБУ, ГУР, після всіх цих подій до вас запитання: чому до сьогоднішнього дня все ще живий Пуйло скажений? Чому за 12 років війни на нього не здійснено жодного замаху на життя? Якщо бойові підрозділи СБУ натхненно воюють на фронті, диверсійно- агентурні прохолоджуються. Цих останніх треба розігнати і на їх місце набрати справжніх патріотів, які досягнуть чудових результатів.
05.04.2026 14:57 Ответить
" Поясніть мені, хто небудь, чому бен ладен, який підірвав два хмарочоси, терорист, а бункерне чмо, яке бомбардує мирні міста в центрі Європи, ні "
05.04.2026 15:51 Ответить
Бо він корєш Додіка.
05.04.2026 16:23 Ответить
Вчора кацапи над Нікополем скинули листівки,де написали,що збираються форсувати Дніпро впродовж двох неділь,тому кожну цивільну машину об'явили законною ціллю.Вулиці міста майже спрожніли,ні людей,ні машин.Атаки на цивільни автівки продовжуться.Сьогодні дроном розбили легковушку,загинув один,поранено двоє.
05.04.2026 14:01 Ответить
СБУ, ГУР, після всіх цих подій до вас запитання: чому до сьогоднішнього дня все ще живий Пуйло скажений? Чому за 12 років війни на нього не здійснено жодного замаху на життя? Якщо бойові підрозділи СБУ натхненно воюють на фронті, диверсійно- агентурні прохолоджуються. Цих останніх треба розігнати і на їх місце набрати справжніх патріотів, які досягнуть чудових результатів.
показать весь комментарий
05.04.2026 14:57 Ответить
Мабуть, не можливо набрати справжніх патріотів тому, що вони по румуніям поховались від війни.
05.04.2026 16:28 Ответить
Ох і смачно ти перднув в калюжу. Тобі подобається пердіти в калюжу?
05.04.2026 16:50 Ответить
Авжеж, особливо таким "вихованим", як ви.
05.04.2026 18:29 Ответить
СБУ, ГУР, після всіх цих подій до вас запитання: чому до сьогоднішнього дня все ще живий Пуйло скажений?
Ось вам відео з відповіддю,якому до речі два роки. https://www.youtube.com/watch?v=D40zUD7zN68
05.04.2026 16:50 Ответить
Ліквідація Пуйла скаженого сильно спутає їх плани.
05.04.2026 17:40 Ответить
А хто ліквідує тих,хто дає інструкції Пуйлу,чи ви думаєте що він самотужки таке творить?
05.04.2026 19:57 Ответить
Думаю , що самотужки. Це той клінічний випадок. Війна - це запорука політичного виживання Пуйла скаженого, так само, як і Вови **********. Вся справа в тому , що в лаптєстані президент-не президент, а цар. Причому цар, що вже 26 років при владі. Абсолюна влада розбещує абсолютно.
05.04.2026 20:25 Ответить
" Поясніть мені, хто небудь, чому бен ладен, який підірвав два хмарочоси, терорист, а бункерне чмо, яке бомбардує мирні міста в центрі Європи, ні "
показать весь комментарий
05.04.2026 15:51 Ответить
Бо він корєш Додіка.
показать весь комментарий
05.04.2026 16:23 Ответить
 
 