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Новини
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Удар РФ по ринку у Нікополі: у місті сьогодні день жалоби

Атака FPV-дронів на Нікополь: 5 загиблих і 19 поранених

У Нікополі сьогодні, 5 квітня, день жалоби за загиблими через атаку росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви удару РФ

За даними ОВА, ворожий удар обірвав п’ять життів. Загинули три жінки і двоє чоловіків. 28 людей дістали поранень, серед них - 14-річна дівчинка. Дитина у лікарні у тяжкому стані.

Читайте також: Росіяни понад 50 разів ударили по Дніпропетровщині: атаковано три райони, у Нікополі - вже 27 поранених

"Росіяни атакували ринок ранком вихідного дня – місце, де завжди багато людей. Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих жителів Нікопольського району", - наголошує очільник області.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25.
  • 5 квітня ворог також ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані.

Також читайте: Масований удар РФ по Синельниковому: загинув чоловік, поранена дитина. ФОТО

Автор: 

Нікополь (1582) Дніпропетровська область (5241) Нікопольський район (839)
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Топ коментарі
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СБУ, ГУР, після всіх цих подій до вас запитання: чому до сьогоднішнього дня все ще живий Пуйло скажений? Чому за 12 років війни на нього не здійснено жодного замаху на життя? Якщо бойові підрозділи СБУ натхненно воюють на фронті, диверсійно- агентурні прохолоджуються. Цих останніх треба розігнати і на їх місце набрати справжніх патріотів, які досягнуть чудових результатів.
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05.04.2026 14:57 Відповісти
+2
" Поясніть мені, хто небудь, чому бен ладен, який підірвав два хмарочоси, терорист, а бункерне чмо, яке бомбардує мирні міста в центрі Європи, ні "
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05.04.2026 15:51 Відповісти
+2
Бо він корєш Додіка.
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05.04.2026 16:23 Відповісти

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