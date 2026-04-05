Удар РФ по ринку у Нікополі: у місті сьогодні день жалоби
У Нікополі сьогодні, 5 квітня, день жалоби за загиблими через атаку росіян.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви удару РФ
За даними ОВА, ворожий удар обірвав п’ять життів. Загинули три жінки і двоє чоловіків. 28 людей дістали поранень, серед них - 14-річна дівчинка. Дитина у лікарні у тяжкому стані.
"Росіяни атакували ринок ранком вихідного дня – місце, де завжди багато людей. Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців.
Щирі співчуття рідним і близьким загиблих жителів Нікопольського району", - наголошує очільник області.
Що передувало?
Топ коментарі
+2 Андрей Варгола
показати весь коментар05.04.2026 14:57 Відповісти Посилання
+2 Чайка Київ
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+2 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар05.04.2026 16:23 Відповісти Посилання
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