Удар РФ по ринку у Нікополі: у місті сьогодні день жалоби

У Нікополі сьогодні, 5 квітня, день жалоби за загиблими через атаку росіян.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Жертви удару РФ

За даними ОВА, ворожий удар обірвав п’ять життів. Загинули три жінки і двоє чоловіків. 28 людей дістали поранень, серед них - 14-річна дівчинка. Дитина у лікарні у тяжкому стані.

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"Росіяни атакували ринок ранком вихідного дня – місце, де завжди багато людей. Це не випадковість. Це свідомий удар по цивільних. Свідомий терор проти мирних мешканців.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблих жителів Нікопольського району", - наголошує очільник області.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25.

5 квітня ворог також ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані.

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