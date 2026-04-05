На Нікопольщині тимчасово заборонили роботу ринків через ворожі обстріли та попередили про пропагандистські листівки РФ

Через російські обстріли у Нікопольському районі Дніпропетровщини тимчасово заборонили роботу ринків, базарів та вуличної торгівлі.

Про це повідомив очільник районної військової адміністрації Іван Базилюк за підсумками засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заборона роботи вуличної торгівлі

Обмеження діятимуть впродовж 5 та 6 квітня на територіях, які належать до зон активних та можливих бойових дій. Їх запровадили через збільшення російських обстрілів цивільного населення, критичної інфраструктури, об’єктів торгівлі.

Крім того, мешканців Нікопольщини закликали мінімізувати перебування на відкритих територіях і не нехтувати сповіщеннями про артобстріли та атаки БпЛА.

Дивіться також: Ворог атакував Нікополь FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25. ФОТО (оновлено)

Ворог розповсюджує пропагандистські листівки

Також жителів попередили, що на території громади окупанти розповсюджують провокативні листівки з погрозами та фейковими заявами, у яких:

лякають "знищенням цивільної техніки";

закликають чекати "приходу визволителів", просуваючи пропагандистські наративи;

поширюють вигадки про нібито "наступ" і намагаються дезорієнтувати населення.

"Ті, хто називає себе "визволителями", щодня обстрілюють наші міста і села. Саме їхні дії призводять до загибелі мирних людей, руйнувань житла та інфраструктури. Усі ці "попередження" — не турбота. Це спроба залякати, змусити людей панікувати та втратити довіру до реальної ситуації", - наголосив очільник РВА.

Він закликав жителів Нікопольщини не піддаватися на провокації, ігнорувати подібні листівки, не поширювати їхній зміст, а у разі виявлення - повідомляти правоохоронців.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 4 квітня ворог атакував ринок у Нікополі FPV-дронами: 5 людей загинули, кількість поранених зросла до 25.

5 квітня ворог також ударив дроном по Нікополю: загинула людина, поранена жінка у вкрай тяжкому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по ринку у Нікополі: у місті сьогодні день жалоби