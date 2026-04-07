Війська РФ ударили дроном по маршрутці у Нікополі: 4 людини загинули, 16 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ворог атакував FPV-дроном міський автобус у самому центрі Нікополя Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

За даними ОВА, у момент удару автобус під'їжджав до зупинки - люди були і у салоні, і на зупинці.

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Є жертви

Також зазначається, що внаслідок атаки троє людей загинули, ще 12 - поранені.

















"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - додав очільник області.

Як своєю чергою повідомив голова МВС Ігор Клименко, з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати 7 осіб.

Оновлення

Станом на 15:19 у ДСНС повідомили про те, що кількість жертв зросла до 4-х.

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