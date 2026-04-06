Ворог ударив дронами по Нікополю: 4 людини поранені, одна жінка у важкому стані. ФОТО
Вдень 6 квітня 2026 року війська РФ вчергове завдали ударів по Нікополю Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За його словами, четверо людей дістали поранень через ворожу атаку FPV-дронами.
"Через ці удари у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка", - йдеться у повідомленні.
Стан поранених
Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка – "важка". 33-річна – у стані середньої тяжкості.
Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.
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