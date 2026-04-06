Враг нанес удар дронами по Никополю: 4 человека ранены, одна женщина - в "тяжелом" состоянии. ФОТО

Днём 6 апреля 2026 года войска РФ в очередной раз нанесли удары по Никополю в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

По его словам, четыре человека получили ранения в результате вражеской атаки FPV-дронами.

"В результате этих ударов в городе повреждены многоэтажный дом и аптека. Сгорела машина", - говорится в сообщении.

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Состояние раненых

Пострадали четыре женщины, две из них госпитализированы. 62-летняя пациентка – в "тяжелом" состоянии. 33-летняя – в состоянии средней тяжести.

Раненные женщины 39 и 49 лет будут лечиться амбулаторно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 4 апреля враг атаковал рынок в Никополе FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.

5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии.

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