Удари по Дніпропетровщині: загинула дитина, п’ятеро поранених. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області внаслідок атак РФ загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житло та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова облради Микола Лукашук.

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Синельниківський район

У Покровській громаді внаслідок атаки БпЛА загинула дитина – 11-річний хлопчик. Також постраждали 3 людини: жінки 61 та 31 років, а також 33-річний чоловік.

Горів приватний будинок. Ще три оселі та авто пошкоджені.

Павлоградський район

Через удари БпЛА у Павлограді постраждали чоловіки 52 та 66 років. Сталася пожежа. Пошкоджене підприємство.

У Богданівській громаді пошкоджені лінії електропередачі.

Нікопольський район

Окупанти атакували FPV-дронами райцентр, Марганецьку, Покровську сільську та Червоногригорівську громади.

Пошкоджена приватна оселя, адмінбудівля, авто та лінія електропередачі.

Через вечірні атаки пошкоджений будинок культури та лінія електропередачі.

Криворізький район

Ворог вдарив БпЛА по Апостолівській громаді. Сталася пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

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