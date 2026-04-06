Росіяни понад 50 разів атакували 3 райони Дніпропетровщини: 10 людей поранені. ФОТОрепортаж
Протягом 6 квітня окупанти понад 50 разів атакували три райони Дніпропетровської області артилерією, дронами та авіабомбою. 10 людей дістали поранень.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
- На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, аптека, автомобілі.
- Постраждали 10 людей. Серед них двоє дітей – 1,5-річна дівчинка і 17-річний хлопець. Госпіталізовані четверо поранених.
- На Синельниківщині під ударом була Покровська громада. Там пошкоджені приватні будинки.
- У Криворізькому районі били по Зеленолодольській громаді. Понівечені два мікроавтобуси.
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