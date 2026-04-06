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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне более 50 раз атаковали 3 района Днепропетровщины: 10 человек ранены. ФОТОрепортаж

В течение 6 апреля оккупанты более 50 раз обстреляли три района Днепропетровской области из артиллерии, с помощью дронов и авиабомб. 10 человек получили ранения. 

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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  • В Никопольском районе россияне обстреливали райцентр, Червоногригоровскую, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены многоквартирные и частные дома, аптека, автомобили.
  • Пострадали 10 человек. Среди них двое детей - 1,5-летняя девочка и 17-летний парень. Госпитализированы четверо раненых.
  • В Синельниковском районе под ударом оказалась Покровская громада. Там повреждены частные дома.
  • В Криворожском районе обстреливали Зеленолодольскую громаду. Разрушены два микроавтобуса.

10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области
10 раненых в Днепропетровской области

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