Пострадали полуторагодовалый ребенок и двое мужчин: РФ нанесла удар по Никополю из артиллерии
Российские оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В результате российского удара ранена 1,5-летняя девочка. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов.
"Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ее направили в медучреждение в Днепре. Двое мужчин 66 и 72 лет находятся на амбулаторном лечении", - отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 4 апреля враг атаковал рынок в Никополе FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.
- 5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии.
- 6 апреля оккупанты атаковали Никополь дронами: 4 человека получили ранения.
