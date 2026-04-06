Пострадали полуторагодовалый ребенок и двое мужчин: РФ нанесла удар по Никополю из артиллерии

Российские оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего пострадали 3 человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В результате российского удара ранена 1,5-летняя девочка. Повреждены несколько частных и многоквартирных домов.

"Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ее направили в медучреждение в Днепре. Двое мужчин 66 и 72 лет находятся на амбулаторном лечении", - отметил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что 4 апреля враг атаковал рынок в Никополе FPV-дронами: 5 человек погибли, число раненых возросло до 25.
  • 5 апреля враг также нанес удар дроном по Никополю: погиб человек, ранена женщина в крайне тяжелом состоянии.
  • 6 апреля оккупанты атаковали Никополь дронами: 4 человека получили ранения.

На болотах пропонують замінити уроки суспільствознавства на уроки православ'я.
06.04.2026 15:03 Ответить
Партнери не одобрюють удари України по нафтовій галузі параші,а вбивати дітей - будь ласка.Коли вже на параші дочекаються дзеркальної відповіді?
06.04.2026 15:10 Ответить
Ну з ким рашиські чорти ще можуть воювати як не з дітьми ,це варварська здичавіла орда ,коли вже нарешті здохне головний рашиський варвар ,найкривавіший світовий терорист путін ?
06.04.2026 15:38 Ответить
 
 