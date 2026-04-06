После ударов РФ без света остались потребители пяти областей Украины, - Минэнерго

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Где нет света

По состоянию на 6 апреля без электроэнергии остаются отдельные потребители в:

Одесской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Херсонской области;



Черниговской области.

В ведомстве отмечают, что причиной отключений электроэнергии стали боевые действия и удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация

Наибольшие повреждения зафиксированы в Черниговской области, где в результате обстрелов пострадали энергетические объекты сразу в нескольких районах.

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Будут ли отключения

В Минэнерго сообщили, что на данный момент ни в одном регионе не прогнозируется введение графиков ограничения электроэнергии.

В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Что предшествовало

В течение минувших суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.

Ночью 6 апреля россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Уже утром энергетики восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.

Рашисты атаковали дроном промышленный объект в Чернигове.

