Новости
После ударов РФ без света остались потребители пяти областей Украины, - Минэнерго

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Где нет света

По состоянию на 6 апреля без электроэнергии остаются отдельные потребители в:

  •  Одесской области;
  •  Сумской области;
  •  Харьковской области;
  •  Херсонской области;
     
  • Черниговской области.

В ведомстве отмечают, что причиной отключений электроэнергии стали боевые действия и удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Читайте: В результате ударов РФ отключения электроэнергии зафиксированы в 8 областях, - Минэнерго

Самая сложная ситуация

Наибольшие повреждения зафиксированы в Черниговской области, где в результате обстрелов пострадали энергетические объекты сразу в нескольких районах.

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Читайте также: Отключения света вернутся, и они будут усиливаться во время ремонтов блоков АЭС летом, – Омельченко

Будут ли отключения

В Минэнерго сообщили, что на данный момент ни в одном регионе не прогнозируется введение графиков ограничения электроэнергии.

В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил более 700 миллионов на подключение 100 МВт когенерационных установок: статистика по областям

Что предшествовало

  • В течение минувших суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.
  • Ночью 6 апреля россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Уже утром энергетики восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.
  • Рашисты атаковали дроном промышленный объект в Чернигове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство выделило 281 миллион на выплаты работникам аварийно-восстановительных работ: кто получит помощь?

Нехай шмигаль ще раз розповість скільки генерації відновлено. Кацапам це має бути цікаво.
06.04.2026 11:47 Ответить
Та-а-к.... Південь та північ винесли. От суки... Ну нічого, бєлгороду приготуватися...
06.04.2026 11:51 Ответить
У них все нормально, що у нас
Пейсателі подивіться.
06.04.2026 12:32 Ответить
І знову згадую наєма із його багаторівневим захистом енергетичних об'єктів, білолагу міндіча, цукермана і братію, яка не шкодуючи свого живота, тягала важкі сумки із доларами США, що призначалися для цих потреб. Бачу галушенка і слуг, які тягнуть "двушечку" через кордони на москву для героя росії андрюхи деркача... Уявляю Голобородька, який сидить постійно за кордоном та мужньо обіцяє президентам і прем'єрам західних країн, що українці винесуть на своїх плечах його пRойоBи. В його літаку комфортно. Кожного ранку приходить перукарка в короткій спідчичці і вирівлює борідку...Інша напудрює обличчя, щоб добре виглядало на екранах марафону, коли він дає інтерв'ю про свою мужність і незламність.
06.04.2026 11:59 Ответить
А світло є? Світла нема!!!
По Україні холод, тьма.
Портрет Гундоса на стіні,
Хай гріє вас в зимові дні!!!
11.12.2025
Анатолій Березенський
06.04.2026 12:02 Ответить
Майже кожну добу рашиські дрони знищують нашу енергетику на жаль відповіді по рашиським підстанціях немає ,чому не знищуєтся енергетика лднр ,ворог розуміє лише силу.
06.04.2026 12:14 Ответить
Мабуть "партнеры" попросили не лише призупинити удари по російських нафтопереробних заводах, а ще, і по енергетиці.
06.04.2026 12:26 Ответить
 
 