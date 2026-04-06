После ударов РФ без света остались потребители пяти областей Украины, - Минэнерго
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях Украины осталась без электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Где нет света
По состоянию на 6 апреля без электроэнергии остаются отдельные потребители в:
- Одесской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Херсонской области;
- Черниговской области.
В ведомстве отмечают, что причиной отключений электроэнергии стали боевые действия и удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Самая сложная ситуация
Наибольшие повреждения зафиксированы в Черниговской области, где в результате обстрелов пострадали энергетические объекты сразу в нескольких районах.
Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Будут ли отключения
В Минэнерго сообщили, что на данный момент ни в одном регионе не прогнозируется введение графиков ограничения электроэнергии.
В то же время украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Что предшествовало
- В течение минувших суток российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие.
- Ночью 6 апреля россияне нанесли удар по энергетическому объекту. Уже утром энергетики восстановили электроснабжение критически важной инфраструктуры и почти 3 тысяч семей.
- Рашисты атаковали дроном промышленный объект в Чернигове.
Пейсателі подивіться.
По Україні холод, тьма.
Портрет Гундоса на стіні,
Хай гріє вас в зимові дні!!!
11.12.2025
Анатолій Березенський