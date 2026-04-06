Оккупанты обстреляли 43 населенных пункта Херсонской области: 5 человек получили ранения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Широкая Балка, Чернобаевка, Раковка, Тараса Шевченко, Дарьевка, Нововоронцовка, Разлив, Новорайск, Костырка, Станислав, Александровка, Софиевка, Белозерка, Ромашково, Днепровское, Велетенское, Надиевка, Кизомис, Антоновка, Бургунка, Веселое, Веровка, Золотая Балка, Львово, Милово, Никольское, Михайловка, Молодежное, Новокаиры, Одрадокамянка, Республиканец, Садовое, Токаровка, Тягинка, Украинка, Зимовник, Ивановка, Камышаны, Незламное, Зоровка, Высокое и город Херсон.

Куда били оккупанты

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, магазин, офисное помещение, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В результате российской агрессии 5 человек получили ранения.

Также с самого утра российские военные обстреляли Центральный район Херсона. Удары пришлись по складским помещениям. В результате "прилета" они понесли серьезные разрушения и выгорели из-за пожара. К счастью, люди не пострадали.











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