Окупанти обстріляли 43 населені пункти Херсонщини: 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загибла.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Широка Балка, Чорнобаївка, Раківка, Тараса Шевченка, Дар’ївка, Нововоронцовка, Розлив, Новорайськ, Костирка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Надіївка, Кізомис, Антонівка, Бургунка, Веселе, Вірівка, Золота Балка, Львове, Милове, Микільське, Михайлівка, Молодіжне, Новокаїри, Одрадокам’янка, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Українка, Зимівник, Іванівка, Комишани, Незламне, Зорівка, Високе та місто Херсон.

Куди били окупанти

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, офісне приміщення, господарчі споруди та приватні автомобілі.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Також з самого ранку російські військові обстріляли Центральний район Херсона. Удари прийшлися по складських приміщеннях. Внаслідок "прильоту" вони зазнали серйозних руйнувань і вигоріли через пожежу. На щастя, люди не постраждали.











Пізніше російські терористи вчергове обстріляли Корабельний район Херсона.

Внаслідок ворожої атаки на місці загинула літня жінка. Також "швидка" доставила до лікарні трьох жінок віком 79, 44 та 86 років. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Одна херсонка перебуває у тяжкому стані, за її життя наразі борються медики.

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