Росіяни системно страчують своїх військових: "Человек уже не с нами работает, обнуляйте". АУДIО

Українські розвідники перехопили розмову окупантів, що свідчить про факти системних страт російськими командирами власних бійців.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Одного з окупантів росіяни звинувачують у зраді та віддають наказ його ліквідувати.

"Шурик", передаю, человека обнуляйте, если ты отпустишь, тебе, скорее всего, прилететь сразу и раз....т вашу позицию, человек уже не с нами работает", - каже російський командир.

Коли виконавці на місцях сумніваються у наказі, ватажок різко посилює тиск і ставить його безапеляційно.

"Тебе не ясен приказ? Ты хочешь про...ть сколько точек, у пацанов, которые рядом, бл…ь, находятся из-за одного Д’Артаньяна", - кричить він.

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