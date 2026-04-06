Россияне систематически казнят своих военных: "Человек уже не с нами работает, обнуляйте". АУДИО

Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, свидетельствующий о систематических казнях собственных бойцов российскими командирами.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Одного из оккупантов россияне обвиняют в предательстве и отдают приказ его ликвидировать.

"Шурик", передаю, человека обнуляйте, если ты отпустишь, тебе, скорее всего, прилетит сразу и раз...т вашу позицию, человек уже не с нами работает", — говорит российский командир.

Когда исполнители на местах сомневаются в приказе, главарь резко усиливает давление и ставит его безапелляционно.

"Тебе не ясен приказ? Ты хочешь про...ть сколько точек, у пацанов, которые рядом, бл…ь, находятся из-за одного Д’Артаньяна", — кричит он.

