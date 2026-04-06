Новости российская армия
Россияне систематически казнят своих военных: "Человек уже не с нами работает, обнуляйте". АУДИО

Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, свидетельствующий о систематических казнях собственных бойцов российскими командирами.

Об этом сообщили в ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Одного из оккупантов россияне обвиняют в предательстве и отдают приказ его ликвидировать.

"Шурик", передаю, человека обнуляйте, если ты отпустишь, тебе, скорее всего, прилетит сразу и раз...т вашу позицию, человек уже не с нами работает", — говорит российский командир.

Когда исполнители на местах сомневаются в приказе, главарь резко усиливает давление и ставит его безапелляционно.

"Тебе не ясен приказ? Ты хочешь про...ть сколько точек, у пацанов, которые рядом, бл…ь, находятся из-за одного Д’Артаньяна", — кричит он.

Смотрите также: ГУР перехватило приказ рашиста убивать военнопленных ВСУ: "Никого в плен не берем. Всех надо раз#б#ть нах#й, уничтожить". АУДИО

Таких командирів треба побільше. Сами у тилу, а передок обнулюють. Мабуть о родинах бійців турбуються, гроші родинам потрібні. А так чим то нагадує радянську армію в другий світовій війні
06.04.2026 10:30 Ответить
Скоріше колумбійський наркокортель...під час 2СВ діяв трибунал
06.04.2026 10:45 Ответить
Або так, згоден
06.04.2026 10:54 Ответить
Треба більше таких приказів!
06.04.2026 10:32 Ответить
"Шурик" - это "наши" методы - продолжай!
06.04.2026 10:56 Ответить
недостатньо масово, нажаль
06.04.2026 11:07 Ответить
Там незрозуміло що було. Начебто з'вязалися із командиром 155 бригади і той сказав, що бійця із таким прізвищем у нього немає...
06.04.2026 14:17 Ответить
 
 