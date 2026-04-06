Після ударів РФ без світла залишились споживачі п’яти областей України, – Міненерго
Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишилася без електропостачання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Де немає світла
Станом на 6 квітня без електроенергії залишаються окремі споживачі в:
- Одеській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Херсонській області;
- Чернігівській області.
У відомстві зазначають, що причиною знеструмлень стали бойові дії та удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Найскладніша ситуація
Найбільші пошкодження зафіксовано на Чернігівщині, де внаслідок обстрілів постраждали енергетичні об’єкти одразу в кількох районах.
Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Чи будуть відключення
У Міненерго повідомили, що станом на зараз у жодному регіоні не прогнозується запровадження графіків обмеження електроенергії.
Водночас українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження – вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.
Що передувало
- Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загибла.
- Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.
- Рашисти атакували дроном промисловий об’єкт у Чернігові.
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