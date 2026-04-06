Після ударів РФ без світла залишились споживачі п’яти областей України, – Міненерго

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у п’яти областях України залишилася без електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

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Де немає світла

Станом на 6 квітня без електроенергії залишаються окремі споживачі в:

Одеській області;

Сумській області;

Харківській області;

Херсонській області;



Чернігівській області.

У відомстві зазначають, що причиною знеструмлень стали бойові дії та удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Найскладніша ситуація

Найбільші пошкодження зафіксовано на Чернігівщині, де внаслідок обстрілів постраждали енергетичні об’єкти одразу в кількох районах.

Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Чи будуть відключення

У Міненерго повідомили, що станом на зараз у жодному регіоні не прогнозується запровадження графіків обмеження електроенергії.

Водночас українців закликають ощадливо споживати електроенергію, особливо у години пікового навантаження – вранці та ввечері, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

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Що передувало

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загибла.

Вночі 6 квітня росіяни вдарили по енергетичному обʼєкту. Вже зранку енергетики повернули світло для критичної інфраструктури та майже 3 тисяч родин.

Рашисти атакували дроном промисловий об’єкт у Чернігові.

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