Рашисти атакували дроном промисловий об’єкт у Чернігові
Зранку 6 квітня 2026 року ворожий БпЛА ворога влучив в промисловий обʼєкт міста Чернігова.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
За його словами, інформації про жертв не надходила, наслідки руйнувань наразі уточнюються.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що російська атака залишила без світла 10 тисяч абонентів на Чернігівщині.
За оновленими даними від ОВА, цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.
"Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба. Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація", - додає очільник області В'ячеслав Чаус.
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