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Новини Удари по енергетиці
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Рашисти атакували дроном промисловий об’єкт у Чернігові

відключення світла на Чернігівщині

Зранку 6 квітня 2026 року ворожий БпЛА ворога влучив в промисловий обʼєкт міста Чернігова.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За його словами, інформації про жертв не надходила, наслідки руйнувань наразі уточнюються.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російська атака залишила без світла 10 тисяч абонентів на Чернігівщині.

За оновленими даними від ОВА, цієї ночі і сьогодні зранку ворог вдарив по енергообʼєктах на Чернігівщині. Було чотири влучання. Більшість районів області зараз знеструмлені.

"Чернігів і громади переходять на альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури, де є така потреба. Енергетики почнуть працювати над відновленням, коли дозволить безпекова ситуація", - додає очільник області В'ячеслав Чаус.

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обстріл (35110) Чернігів (908) енергетика (3920) Чернігівська область (1415) Чернігівський район (201)
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