Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова
Пізно ввечері неділі, 29 березня, російські війська завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.
РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури
"Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова", - сказано в повідомленні.
Наразі додаткова інформація уточнюється.
Атака дронів
Раніше ми повідомляли, що ввечері 29 березня російські окупанти здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
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