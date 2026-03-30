Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова

Пізно ввечері неділі, 29 березня, російські війська завдали удару по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

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РФ атакувала обʼєкт критичної інфраструктури

"Ворогом завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на території міста Чернігова", - сказано в повідомленні.

Наразі додаткова інформація уточнюється.

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Атака дронів

Раніше ми повідомляли, що ввечері 29 березня російські окупанти здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

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