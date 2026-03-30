Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова

Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

РФ атаковала объект критической инфраструктуры

"Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на территории города Чернигова", - говорится в сообщении.

В настоящее время дополнительная информация уточняется.

Атака дронов

Ранее мы сообщали, что вечером 29 марта российские оккупанты осуществляют атаки на территорию Украины с применением ударных беспилотников.

