Россияне атаковали критическую инфраструктуру Чернигова
Поздно вечером в воскресенье, 29 марта, российские войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Чернигове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.
РФ атаковала объект критической инфраструктуры
"Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры на территории города Чернигова", - говорится в сообщении.
В настоящее время дополнительная информация уточняется.
Атака дронов
Ранее мы сообщали, что вечером 29 марта российские оккупанты осуществляют атаки на территорию Украины с применением ударных беспилотников.
Його слова звучать просто, але дуже точно: «Україна атакує військові цілі, тоді як росія атакує церкви». Це не емоція і не випадкова фраза. Це чітка оцінка того, що відбувається.
Сікорський сказав це на тлі чергових російських ударів по цивільних об'єктах - житлових будинках, лікарнях, об'єктах культури і релігії. У якийсь момент навіть дипломатія перестає бути обережною, бо факти говорять самі за себе.
Україна веде оборонну війну і б'є по військовій інфраструктурі - по складах, техніці, базах і логістиці, звідки приходить загроза. Це логіка будь-якої держави, яка захищається. Натомість росія системно атакує цивільне середовище, намагаючись не просто воювати, а залякати і зламати людей.
І саме в цій різниці - суть його заяви. Йдеться не лише про різні цілі ударів, а про різну природу цієї війни. З одного боку - країна, яка захищається і діє як держава. З іншого - методи, що все більше виглядають як терор проти цивільного населення.
Такі слова важливі, бо це вже не тільки українська позиція. Це голос Європи, це оцінка людини, яка представляє країну, що сама добре знає історію протистояння з Росією. І це означає, що світ дедалі чіткіше бачить реальність.
Україна воює за право жити і залишатися собою. І навіть у найважчі моменти ця різниця стає очевидною для всіх, хто готовий дивитися правді в очі.
Дякуємо тим, хто не боїться говорити правду!
ОЛЕКСАНДЕР ТУРЧИНОВ