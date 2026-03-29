Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Атака шахидов

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:05 - Сообщалось о БПЛА из Черного моря на Одессу.

В 19:06 — БПЛА на Харьков с севера.

В 19:08 — Движение вражеских дронов: 

  • на Запорожье с юга.
  • на востоке Сумщины курсом на Белополье, Бурынь.
  • на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в результате российских обстрелов в течение 29 марта в Донецкой области погибли три человека, среди них 13-летний мальчик. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

ТА СКІЛЬКИ МОЖНА!

Ото придурки вперті. 400 років завойовують один і той же народ, 4 років в 21 столітті повномасштабки, порти горять як солома - НЕЕЕ ХОЧУТЬ ЩЕ

а могли б просто їсти дома огірочки чи шо там вони їдять
29.03.2026 20:09 Ответить
Що насруть на лопату - те і їдять.
29.03.2026 20:41 Ответить
Та кацапня может и с земли умять, и даже прошлогоднее, вяленое с понтом. Фу какая бяка!
29.03.2026 21:11 Ответить
Могли б і пробухати бабло на дрони,по старовинній традиції запоребриків,але ж ні,вони "за майбутнє своїх дітей" воюють (придумати таке,придурки) . Хоча які там діти у них будуть,поки Ваньки на есвео,дітей там, Натрашкам, роблять Вазген з Джамшутом.
29.03.2026 21:58 Ответить
Може,настала пора негайно повернутись з БС,бо в себе дома очевидна нестача сил і засобів у відбитті повітряних атак протягом останніх днів?
29.03.2026 20:20 Ответить
 
 