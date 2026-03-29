Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 19:05 - Сообщалось о БПЛА из Черного моря на Одессу.
В 19:06 — БПЛА на Харьков с севера.
В 19:08 — Движение вражеских дронов:
- на Запорожье с юга.
- на востоке Сумщины курсом на Белополье, Бурынь.
- на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что в результате российских обстрелов в течение 29 марта в Донецкой области погибли три человека, среди них 13-летний мальчик. По меньшей мере 17 человек получили ранения.
Ото придурки вперті. 400 років завойовують один і той же народ, 4 років в 21 столітті повномасштабки, порти горять як солома - НЕЕЕ ХОЧУТЬ ЩЕ
а могли б просто їсти дома огірочки чи шо там вони їдять