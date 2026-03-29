Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 19:05 - Сообщалось о БПЛА из Черного моря на Одессу.

В 19:06 — БПЛА на Харьков с севера.

В 19:08 — Движение вражеских дронов:

на Запорожье с юга.

на востоке Сумщины курсом на Белополье, Бурынь.

на востоке Харьковщины курсом на Шевченково.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что в результате российских обстрелов в течение 29 марта в Донецкой области погибли три человека, среди них 13-летний мальчик. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

