В результате российских обстрелов на Донетчине погибли 3 человека, среди них ребенок, еще 17 ранены. ФОТОрепортаж

В результате российских обстрелов в течение 29 марта в Донецкой области погибли три человека, в том числе 13-летний мальчик. По меньшей мере 17 человек получили ранения.

Об этом сообщает Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия обстрелов

В 12:36 россияне сбросили 5 бомб "КАБ-250" на Краматорск. Погибли три человека – 65-летний мужчина, 61-летняя женщина и 13-летний мальчик. Ранения получили 13 человек в возрасте от 19 до 84 лет.

Повреждено более 30 гражданских объектов: жилые дома, учебные заведения, административные здания, культурное учреждение, магазин, кафе, автомобили.

Около 14:35 враг снова обстрелял Краматорск, предположительно – кассетными боеприпасами. Известно об одном раненом.

Кроме того, в 07:30 Россия нанесла удар тремя БПЛА "Герань-2" по Славянску. Ранен 49-летний мужчина, повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, автомобили.

Около 08:00 в результате попадания БПЛА "Молния" в Алексеево-Дружковке травмированы два гражданских лица: 60-летний мужчина и 58-летняя женщина.

