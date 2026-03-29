В результате российских обстрелов на Донетчине погибли 3 человека, среди них ребенок, еще 17 ранены. ФОТОрепортаж
В результате российских обстрелов в течение 29 марта в Донецкой области погибли три человека, в том числе 13-летний мальчик. По меньшей мере 17 человек получили ранения.
Об этом сообщает Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия обстрелов
В 12:36 россияне сбросили 5 бомб "КАБ-250" на Краматорск. Погибли три человека – 65-летний мужчина, 61-летняя женщина и 13-летний мальчик. Ранения получили 13 человек в возрасте от 19 до 84 лет.
Повреждено более 30 гражданских объектов: жилые дома, учебные заведения, административные здания, культурное учреждение, магазин, кафе, автомобили.
Около 14:35 враг снова обстрелял Краматорск, предположительно – кассетными боеприпасами. Известно об одном раненом.
Кроме того, в 07:30 Россия нанесла удар тремя БПЛА "Герань-2" по Славянску. Ранен 49-летний мужчина, повреждены 4 многоквартирных дома, гостиница, автомобили.
Около 08:00 в результате попадания БПЛА "Молния" в Алексеево-Дружковке травмированы два гражданских лица: 60-летний мужчина и 58-летняя женщина.
