Оккупанты сбросили авиабомбу на Краматорск: семеро раненых и трое погибших, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 марта, российские войска сбросили на Краматорск в Донецкой области авиабомбу, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Отмечается, что в результате удара РФ по Краматорску, по меньшей мере, 3 человека погибли и 7 ранены.

Среди погибших - 13-летний мальчик. Раненые - в возрасте от 20 до 85 лет.

Что известно

Россияне сбросили на город авиабомбу в полдень. Повреждены многочисленные многоэтажки.

На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются.

"В случае существенных изменений сообщу дополнительно. Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей", - подчеркнул глава ОВА.

Последствия атаки

Удар РФ по Краматорску
цю війну треба терміново зупиняти перемовинами, але для цього необхідно створити хімічну зброю у вигляді VX, та ядерну зброю
показать весь комментарий
29.03.2026 15:20 Ответить
Всі кацапи підараси. ×уй вам в не Краматорськ.
показать весь комментарий
29.03.2026 15:24 Ответить
Свідомий геноцид рашиських варварів проти мирного населення ,чому не здохне путін, чому цей виродок який приніс стіки горя існує ? Будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього нациського терористичного утворення рф,немає в світі більш мерзенної істоти як рашиські варвари і огидний "русский мир" тому тільки знищувати цю заразу.
показать весь комментарий
29.03.2026 16:35 Ответить
Наступне місто зносять з лиця землі.
ППО немає, Осел у вояжах. Ой, Верховний Головнокомандувач, вибачаюсь.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:13 Ответить
Захист арабських шейхів та їх підданих, а ще, можливо, своєї коштовної нерухомості в Дубаї, для ЛІДОРА важливіше, чим якийсь Краматорськ ... тому ЛІДОР і надіслав кілько сотен найкращих українських спеціалістів з дронами-перехоплювачами в арабські країни Перської Затоки.

Цікаво, в що про це думають пересічні в Краматорську ... правда, їх думку не покажуть на УРАшМарафоні.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:18 Ответить
 
 