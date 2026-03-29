Оккупанты сбросили авиабомбу на Краматорск: семеро раненых и трое погибших, в том числе - ребенок. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 марта, российские войска сбросили на Краматорск в Донецкой области авиабомбу, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Отмечается, что в результате удара РФ по Краматорску, по меньшей мере, 3 человека погибли и 7 ранены.

Среди погибших - 13-летний мальчик. Раненые - в возрасте от 20 до 85 лет.

Что известно

Россияне сбросили на город авиабомбу в полдень. Повреждены многочисленные многоэтажки.

На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются.

"В случае существенных изменений сообщу дополнительно. Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей", - подчеркнул глава ОВА.

